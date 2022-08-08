https://arabic.sputniknews.com/20220808/من-هو-تيسير-الجعبري-الذي-اغتالته-إسرائيل-1066145935.html
من هو تيسير الجعبري الذي اغتالته إسرائيل
من هو تيسير الجعبري الذي اغتالته إسرائيل
أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، الجمعه 5 أغسطس/ آب 2022، مقتل "القائد البارز في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة، تيسير الجعبري، بغارة إسرائيلية... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T09:24+0000
2022-08-08T09:24+0000
2022-08-08T09:24+0000
انفوجرافيك
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
من هو تيسير الجعبري الذي اغتالته إسرائيل
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أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، الجمعه 5 أغسطس/ آب 2022، مقتل "القائد البارز في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة، تيسير الجعبري، بغارة إسرائيلية استهدفت شقة في قطاع غزة".