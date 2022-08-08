https://arabic.sputniknews.com/20220808/مولدوفا-ترصد-ظهور-حمى-الخنازير-الأفريقية-شمالي-البلاد-1066158655.html
مولدوفا ترصد ظهور حمى الخنازير الأفريقية شمالي البلاد
مولدوفا ترصد ظهور حمى الخنازير الأفريقية شمالي البلاد
قالت الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية في مولدوفا، اليوم الاثنين، إنها رصدت انتشار حمى الخنازير الأفريقية في منطقة سينغيري شمالي البلاد. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-08T12:35+0000
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العالم
مجتمع
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شيسيناو - سبوتنيك. وذكر الوكالة في بيان: "في إقليم مولدوفا، رصد مرض حمى الخنازير الأفريقية بين الخنازير المحلية في بلدية تشيسكاريني في منطقة سينغيري".عقدت منطقة سينغيري لجنة لحالات الطوارئ، والتي ستضع خطة عمل شاملة للسيطرة والوقاية. ومن أجل منع انتشار المرض الوبائي، أنشأت مناطق حماية ومراقبة.حمى الخنازير الأفريقية هو مرض فيروسي يصيب الخنازير الأليفة والبرية، لكنه ليس خطيرا على البشر. الطريقة الوحيدة لوقف انتشار المرض هي من خلال إجراءات الحجر الصحي الصارمة.يؤدي المرض إلى ارتفاع معدل الوفيات، ويتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة للقطاع الزراعي، حيث لا يمكن علاجه أو التحصن ضده.
https://arabic.sputniknews.com/20200705/سلالة-جديدة-من-فيروس-إنفلونزا-الخنازير-قد-تسبب-جائحة-جديدة-في-الصين-1045920964.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع
مولدوفا ترصد ظهور حمى الخنازير الأفريقية شمالي البلاد
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قالت الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية في مولدوفا، اليوم الاثنين، إنها رصدت انتشار حمى الخنازير الأفريقية في منطقة سينغيري شمالي البلاد.
شيسيناو - سبوتنيك
. وذكر الوكالة في بيان: "في إقليم مولدوفا، رصد مرض حمى الخنازير الأفريقية بين الخنازير المحلية في بلدية تشيسكاريني في منطقة سينغيري".
عقدت منطقة سينغيري لجنة لحالات الطوارئ، والتي ستضع خطة عمل شاملة للسيطرة والوقاية. ومن أجل منع انتشار المرض الوبائي، أنشأت مناطق حماية ومراقبة.
حمى الخنازير الأفريقية هو مرض فيروسي
يصيب الخنازير الأليفة والبرية، لكنه ليس خطيرا على البشر. الطريقة الوحيدة لوقف انتشار المرض هي من خلال إجراءات الحجر الصحي الصارمة.
يؤدي المرض إلى ارتفاع معدل الوفيات، ويتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة للقطاع الزراعي، حيث لا يمكن علاجه أو التحصن ضده.