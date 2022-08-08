عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220808/مولدوفا-ترصد-ظهور-حمى-الخنازير-الأفريقية-شمالي-البلاد-1066158655.html
مولدوفا ترصد ظهور حمى الخنازير الأفريقية شمالي البلاد
مولدوفا ترصد ظهور حمى الخنازير الأفريقية شمالي البلاد
قالت الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية في مولدوفا، اليوم الاثنين، إنها رصدت انتشار حمى الخنازير الأفريقية في منطقة سينغيري شمالي البلاد. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T12:35+0000
2022-08-08T12:35+0000
العالم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103582/60/1035826021_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_c1a944b3df7fb2d529e13b5bc1b99832.jpg
شيسيناو - سبوتنيك. وذكر الوكالة في بيان: "في إقليم مولدوفا، رصد مرض حمى الخنازير الأفريقية بين الخنازير المحلية في بلدية تشيسكاريني في منطقة سينغيري".عقدت منطقة سينغيري لجنة لحالات الطوارئ، والتي ستضع خطة عمل شاملة للسيطرة والوقاية. ومن أجل منع انتشار المرض الوبائي، أنشأت مناطق حماية ومراقبة.حمى الخنازير الأفريقية هو مرض فيروسي يصيب الخنازير الأليفة والبرية، لكنه ليس خطيرا على البشر. الطريقة الوحيدة لوقف انتشار المرض هي من خلال إجراءات الحجر الصحي الصارمة.يؤدي المرض إلى ارتفاع معدل الوفيات، ويتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة للقطاع الزراعي، حيث لا يمكن علاجه أو التحصن ضده.
https://arabic.sputniknews.com/20200705/سلالة-جديدة-من-فيروس-إنفلونزا-الخنازير-قد-تسبب-جائحة-جديدة-في-الصين-1045920964.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103582/60/1035826021_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b4e283ee4ae90273b945e48f56873339.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, مجتمع

مولدوفا ترصد ظهور حمى الخنازير الأفريقية شمالي البلاد

12:35 GMT 08.08.2022
© Sputnik . Artyom Korenyuk / الذهاب إلى بنك الصورالخنزيرة روزا، من بينزا الروسية، تلد ستة خنازير صغار، وهو أمر غير مألوف
الخنزيرة روزا، من بينزا الروسية، تلد ستة خنازير صغار، وهو أمر غير مألوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Artyom Korenyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية في مولدوفا، اليوم الاثنين، إنها رصدت انتشار حمى الخنازير الأفريقية في منطقة سينغيري شمالي البلاد.
شيسيناو - سبوتنيك. وذكر الوكالة في بيان: "في إقليم مولدوفا، رصد مرض حمى الخنازير الأفريقية بين الخنازير المحلية في بلدية تشيسكاريني في منطقة سينغيري".
انفلونزا مميتة جديدة قد تقتل مليار شخص - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2020
سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الخنازير قد تسبب جائحة جديدة في الصين
5 يوليو 2020, 17:05 GMT
عقدت منطقة سينغيري لجنة لحالات الطوارئ، والتي ستضع خطة عمل شاملة للسيطرة والوقاية. ومن أجل منع انتشار المرض الوبائي، أنشأت مناطق حماية ومراقبة.
حمى الخنازير الأفريقية هو مرض فيروسي يصيب الخنازير الأليفة والبرية، لكنه ليس خطيرا على البشر. الطريقة الوحيدة لوقف انتشار المرض هي من خلال إجراءات الحجر الصحي الصارمة.
يؤدي المرض إلى ارتفاع معدل الوفيات، ويتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة للقطاع الزراعي، حيث لا يمكن علاجه أو التحصن ضده.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала