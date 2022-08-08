https://arabic.sputniknews.com/20220808/هل-يعود-ميسي-إلى-برشلونة-1066165830.html
هل يعود ميسي إلى برشلونة؟
هل يعود ميسي إلى برشلونة؟
بعد مرور عام على رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، لا تزال هناك تكهنات حول إمكانية عودته إلى النادي الإسباني. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T21:02+0000
2022-08-08T21:02+0000
2022-08-08T21:02+0000
رياضة
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ورغم حديث رئيس النادي خوان لابورتا عن محاولة إعادة ميسي، إلا المقربين من اللاعب الأرجنتيني ينفون وجود أي شيء من هذا القبيل، حسبما ذكر تقرير لموقع "جول" المصري، اليوم الاثنين.ويصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لإعلان ميسي الرحيل عن برشلونة منتقلا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما قضى معظم مسيرته الكروية في ملعب "كامب نو".وتقول بعض التقارير الصحفية أن ميسي سيعود إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان العام المقبل، حتى ينهي مسيرته الكروية تحت راية النادي الإسباني.لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت عدم وجود اتصالات بين برشلونة وميسي أو المحيطين به وأن كل ما يثار عن هذا الأمر مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحية.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/تشافي-يصف-عودة-ميسي-إلى-برشلونة-بأنها-مستحيلة-في-الوقت-الحالي-1065594923.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
هل يعود ميسي إلى برشلونة؟
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بعد مرور عام على رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، لا تزال هناك تكهنات حول إمكانية عودته إلى النادي الإسباني.
ورغم حديث رئيس النادي خوان لابورتا عن محاولة إعادة ميسي، إلا المقربين من اللاعب
الأرجنتيني ينفون وجود أي شيء من هذا القبيل، حسبما ذكر
تقرير لموقع "جول" المصري، اليوم الاثنين.
ويصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لإعلان ميسي الرحيل عن برشلونة منتقلا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما قضى معظم مسيرته الكروية في ملعب "كامب نو".
وتقول بعض التقارير الصحفية أن ميسي سيعود إلى برشلونة
بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان العام المقبل، حتى ينهي مسيرته الكروية تحت راية النادي الإسباني.
لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت عدم وجود اتصالات بين برشلونة وميسي
أو المحيطين به وأن كل ما يثار عن هذا الأمر مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحية.