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https://arabic.sputniknews.com/20220808/هل-يعود-ميسي-إلى-برشلونة-1066165830.html
هل يعود ميسي إلى برشلونة؟
هل يعود ميسي إلى برشلونة؟
بعد مرور عام على رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، لا تزال هناك تكهنات حول إمكانية عودته إلى النادي الإسباني. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T21:02+0000
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رياضة
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ورغم حديث رئيس النادي خوان لابورتا عن محاولة إعادة ميسي، إلا المقربين من اللاعب الأرجنتيني ينفون وجود أي شيء من هذا القبيل، حسبما ذكر تقرير لموقع "جول" المصري، اليوم الاثنين.ويصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لإعلان ميسي الرحيل عن برشلونة منتقلا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما قضى معظم مسيرته الكروية في ملعب "كامب نو".وتقول بعض التقارير الصحفية أن ميسي سيعود إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان العام المقبل، حتى ينهي مسيرته الكروية تحت راية النادي الإسباني.لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت عدم وجود اتصالات بين برشلونة وميسي أو المحيطين به وأن كل ما يثار عن هذا الأمر مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحية.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/تشافي-يصف-عودة-ميسي-إلى-برشلونة-بأنها-مستحيلة-في-الوقت-الحالي-1065594923.html
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رياضة

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

21:02 GMT 08.08.2022
© AFP 2022 / Pau Barrenaمهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي يبكي في مؤتمر صحفي في ملعب كامب نو في برشلونة، 8 أغسطس 2021
مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي يبكي في مؤتمر صحفي في ملعب كامب نو في برشلونة، 8 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AFP 2022 / Pau Barrena
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بعد مرور عام على رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، لا تزال هناك تكهنات حول إمكانية عودته إلى النادي الإسباني.
ورغم حديث رئيس النادي خوان لابورتا عن محاولة إعادة ميسي، إلا المقربين من اللاعب الأرجنتيني ينفون وجود أي شيء من هذا القبيل، حسبما ذكر تقرير لموقع "جول" المصري، اليوم الاثنين.
ويصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لإعلان ميسي الرحيل عن برشلونة منتقلا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما قضى معظم مسيرته الكروية في ملعب "كامب نو".
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
تشافي يصف عودة ميسي إلى برشلونة بأنها "مستحيلة" في الوقت الحالي
26 يوليو, 12:16 GMT
وتقول بعض التقارير الصحفية أن ميسي سيعود إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان العام المقبل، حتى ينهي مسيرته الكروية تحت راية النادي الإسباني.
لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت عدم وجود اتصالات بين برشلونة وميسي أو المحيطين به وأن كل ما يثار عن هذا الأمر مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحية.
© Sputnik / Mohamed Hassan"لاعب من كوكب آخر".. أرقام وألقاب تاريخية لـ"ميسي الفضائي"
لاعب من كوكب آخر.. أرقام وألقاب تاريخية لـميسي الفضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
"لاعب من كوكب آخر".. أرقام وألقاب تاريخية لـ"ميسي الفضائي"
© Sputnik / Mohamed Hassan
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