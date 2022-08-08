https://arabic.sputniknews.com/20220808/واشنطن-لا-نبحث-عن-نزاع-مع-الصين-وزيارة-بيلوسي-حملت-طابعا-سلميا--1066159915.html

واشنطن: لا نبحث عن نزاع مع الصين وزيارة بيلوسي "حملت طابعا سلميا"

واشنطن: لا نبحث عن نزاع مع الصين وزيارة بيلوسي "حملت طابعا سلميا"

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن أمريكا لا تبحث عن نزاع مع أي طرف، وذلك تعليقا على رد فعل الصين على زيارة رئيسة مجلس النواب... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T13:31+0000

2022-08-08T13:31+0000

2022-08-08T13:31+0000

العالم

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

البيت الأبيض

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده في جنوب أفريقيا: "نحن لا نبحث عن نزاع في أي مكان".وأكد بلينكن أن زيارة بيلوسي الأخيرة إلى تايوان (الصين) حملت طابعا سلميا، زاعما بأن:واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن رفض الصين التعاون مع الولايات المتحدة بشأن قضايا تغير المناخ، ردا على زيارة بيلوسي، "أمر مخيب للآمال"، مشيرا إلى أن بكين بهذا القرار "لا تعاقب واشنطن فقط، بل تعاقب العالم بأسره، ولا سيما الدول النامية".وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد أكد أمس، أنه من الطبيعي أن ترد بلاده بحزم على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، مبينا أن التدريبات التي يجريها الجيش الصيني شفافة ومهنية وتتماشى مع القانونين الصيني والدولي.وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعات وزراء خارجية قمة شرق آسيا:وبدأت التدريبات على نطاق واسع رسميا، يوم الخميس الماضي، باستخدام الصواريخ والطائرات والسفن الحربية على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.وزرات بيلوسي تايوان (الصين) بتاريخ الثاني والثالث من أغسطس/آب الجاري، في رحلة هي الأولى لرئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997، وأصبحت أكبر مسؤول أمريكي يزور الجزيرة في السنوات الـ 25 الماضية.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/التلفزيون-الصيني-المياه-الإقليمية-لتايوان-غير-موجودة-وتدريباتنا-العسكرية-أصبحت-منتظمة---1066115797.html

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العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, البيت الأبيض