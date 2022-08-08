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https://arabic.sputniknews.com/20220808/وزيرة-التعليم-في-كوريا-الجنوبية-تتقدم-باستقالتها-بعد-34-يوما-فقط-من-توليها-المنصب-1066165218.html
وزيرة التعليم في كوريا الجنوبية تتقدم باستقالتها بعد 34 يوما فقط من توليها المنصب
وزيرة التعليم في كوريا الجنوبية تتقدم باستقالتها بعد 34 يوما فقط من توليها المنصب
تقدمت وزيرة التعليم في كوريا الجنوبية، بارك سون أي، بالاستقالة من منصبها، اليوم الاثنين، وذلك بعد 34 يوما فقط من تعيينها. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T14:43+0000
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وترغب الوزيرة في ترك منصبها إثر تعرضها لانتقادات واتهامات بإساءتها التعامل مع مقترحات سياسة المدرسة الرئيسية، مثل رغبتها في خفض سن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وتعرضت بارك لضغوط للتنحي من منصبها، بعدما احتج العديد من المدرسين وأولياء الأمور بشدة على مقترح منها بخفض سن الالتحاق بالمدرسة لمدة عام واحد إلى 5 سنوات، دون الاستماع إلى الرأي العام بشأن هذه الخطوة.كما كشفت وزارتها عن خطتها لإلغاء المدارس الثانوية للغات الأجنبية، والتي قامت بتنفيذها بالفعل بعد مرور أيام.وفي حال قبول رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، استقالة وزيرة التعليم، فستكون بارك سون أي، هي أول وزير في الحكومة يتنحى منذ أن تولى يول منصبه في شهر مايو/ أيار الماضي.وقالت بارك في مؤتمر صحفي: "سأستقيل من منصبي كوزيرة للتعليم ونائب لرئيس الوزراء"، مضيفة: "كل مسؤوليات الجدل تقع علي وعلى أخطائي".وقال مسؤول بالحزب الحاكم في وقت سابق، اليوم الاثنين، في تصريحات لوكالة "يونهاب" للأنباء "ورد أن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، قد اتخذ قرارا بطرد وزيرة التعليم، بارك سون أي، خلال إجازته الأسبوع الماضي".
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كوريا الجنوبية, العالم

وزيرة التعليم في كوريا الجنوبية تتقدم باستقالتها بعد 34 يوما فقط من توليها المنصب

14:43 GMT 08.08.2022
© AFP 2022 / Ed Jonesأشخاص يلتقطون صورًا وسط حقل من زهور زهور كوزموس على خلفية المباني السكنية الشاهقة في جويانغ، غرب سيئول في كوريا الجنوبية، 22 سبتمبر 2020
أشخاص يلتقطون صورًا وسط حقل من زهور زهور كوزموس على خلفية المباني السكنية الشاهقة في جويانغ، غرب سيئول في كوريا الجنوبية، 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
أشخاص يلتقطون صورًا وسط حقل من زهور زهور كوزموس على خلفية المباني السكنية الشاهقة في جويانغ، غرب سيئول في كوريا الجنوبية، 22 سبتمبر 2020
© AFP 2022 / Ed Jones
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تقدمت وزيرة التعليم في كوريا الجنوبية، بارك سون أي، بالاستقالة من منصبها، اليوم الاثنين، وذلك بعد 34 يوما فقط من تعيينها.
وترغب الوزيرة في ترك منصبها إثر تعرضها لانتقادات واتهامات بإساءتها التعامل مع مقترحات سياسة المدرسة الرئيسية، مثل رغبتها في خفض سن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وتعرضت بارك لضغوط للتنحي من منصبها، بعدما احتج العديد من المدرسين وأولياء الأمور بشدة على مقترح منها بخفض سن الالتحاق بالمدرسة لمدة عام واحد إلى 5 سنوات، دون الاستماع إلى الرأي العام بشأن هذه الخطوة.
كما كشفت وزارتها عن خطتها لإلغاء المدارس الثانوية للغات الأجنبية، والتي قامت بتنفيذها بالفعل بعد مرور أيام.
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وفي حال قبول رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، استقالة وزيرة التعليم، فستكون بارك سون أي، هي أول وزير في الحكومة يتنحى منذ أن تولى يول منصبه في شهر مايو/ أيار الماضي.
وقالت بارك في مؤتمر صحفي: "سأستقيل من منصبي كوزيرة للتعليم ونائب لرئيس الوزراء"، مضيفة: "كل مسؤوليات الجدل تقع علي وعلى أخطائي".
وقال مسؤول بالحزب الحاكم في وقت سابق، اليوم الاثنين، في تصريحات لوكالة "يونهاب" للأنباء "ورد أن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، قد اتخذ قرارا بطرد وزيرة التعليم، بارك سون أي، خلال إجازته الأسبوع الماضي".
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