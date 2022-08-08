https://arabic.sputniknews.com/20220808/وزير-الخارجية-اللبناني-إيران-مستعدة-لتنفيذ-مشاريع-كهرباء-في-البلاد-1066141034.html
وزير الخارجية اللبناني: إيران مستعدة لتنفيذ مشاريع كهرباء في البلاد
وزير الخارجية اللبناني: إيران مستعدة لتنفيذ مشاريع كهرباء في البلاد
بحث وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، آخر التطورات في المنطقة، لا سيما التصعيد في غزة والقدس. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T07:47+0000
2022-08-08T07:47+0000
2022-08-08T07:47+0000
العالم العربي
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ولفتت مصادر دبلوماسية إلى أن عبد اللهيان عرض وجهة نظر إيران للتطورات الجارية في المنطقة، لا سيما "العدوان الاسرائيلي على غزة" والاعتداء الذي حصل في المسجد الأقصى، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.وأوضح بوحبيب أنّ نظيره الإيراني جدّد عروضه لمساعدة اللبنانيين في الأزمة الحالية، خصوصاً العروض السابقة المتعلقة بتنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية.ولم يشأ بوحبيب الدخول في مزيد من التفاصيل، لافتاً إلى أن المباحثات تناولت مصير المفاوضات الجارية في فيينا حول الملف النووي الإيراني وما يعوق هذه المفاوضات المعلقة منذ فترة والأفكار المطروحة لعودة الأطراف كافة إلى طاولة المفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/إيران-تتمسك-بكشف-مصير-4-مواطنين-اختفوا-في-لبنان-بشكل-غامض-عام-1982-1064747703.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وزير الخارجية اللبناني: إيران مستعدة لتنفيذ مشاريع كهرباء في البلاد
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بحث وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، آخر التطورات في المنطقة، لا سيما التصعيد في غزة والقدس.
ولفتت مصادر دبلوماسية إلى أن عبد اللهيان عرض وجهة نظر إيران للتطورات الجارية في المنطقة، لا سيما "العدوان الاسرائيلي على غزة" والاعتداء الذي حصل في المسجد الأقصى، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجمهورية"
اللبنانية.
وأوضح بوحبيب أنّ نظيره الإيراني جدّد عروضه لمساعدة اللبنانيين في الأزمة الحالية، خصوصاً العروض السابقة المتعلقة بتنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ولم يشأ بوحبيب الدخول في مزيد من التفاصيل، لافتاً إلى أن المباحثات تناولت مصير المفاوضات الجارية في فيينا حول الملف النووي الإيراني وما يعوق هذه المفاوضات المعلقة منذ فترة والأفكار المطروحة لعودة الأطراف كافة إلى طاولة المفاوضات.