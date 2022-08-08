https://arabic.sputniknews.com/20220808/وزير-خارجية-تايوان-نشعر-بالقلق-من-شن-حرب-حقيقية-ضدنا-1066144905.html
وزير خارجية تايوان: نشعر بالقلق من شن حرب حقيقية ضدنا
وزير خارجية تايوان: نشعر بالقلق من شن حرب حقيقية ضدنا
أعرب وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، عن قلقه من احتمال نشوب حرب واسعة النطاق ضد الجزيرة، التابعة للصين، مشيرًا إلى أنه يجب إظهار عدم خوفهم من بكين للتعامل... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T09:13+0000
2022-08-08T09:13+0000
2022-08-08T09:13+0000
العالم
الصين
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وقال وو في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية: "أقلق من أن الصين ستشن فعلًا حربًا ضد تايوان. لكن ما تقوم به حاليًا هو محاولة إخافتنا، وأفضل طريقة للتعامل مع الأمر هو إظهار أننا لسنا خائفين للصين".وأضاف: "تايوان أكثر قدرة على التحمل من أي وقت سابق. انظر إلى تايوان هذه الأيام. تحاول الصين فرض عقوبات تجارية على تايوان، تحاول مهاجمة تايوان سواء عسكريًا أو بطريقة غير عسكرية. تمضي الحياة هنا في تايوان بينما تظهر تايوان قدرة أكبر على التحمل".ونفذت الصين أكبر مناوراتها العسكرية منذ عقود في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، الأسبوع الماضي، والتي تمسكت بالزيارة رغم الاستياء والتحذير من الجانب الصيني.يرجح أيضا أن بكين أطلقت صواريخ فوق الجزيرة، وأرسلت سفنا حربية عبر الخط المتوسط لمضيق تايوان وموجات من الطائرات الحربية عبر الحدود التي رصدتها الولايات المتحدة.نددت بكين بزيارة بيلوسي إلى تايوان التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، ووصفتها بأنها انتهاك لتعهد الولايات المتحدة قبل 50 عاما بعدم الاعتراف رسميا بحكومة الجزيرة التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.
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العالم, الصين
وزير خارجية تايوان: نشعر بالقلق من شن حرب حقيقية ضدنا
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أعرب وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، عن قلقه من احتمال نشوب حرب واسعة النطاق ضد الجزيرة، التابعة للصين، مشيرًا إلى أنه يجب إظهار عدم خوفهم من بكين للتعامل مع الأمر.
وقال وو في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية: "أقلق من أن الصين ستشن فعلًا حربًا ضد تايوان. لكن ما تقوم به حاليًا هو محاولة إخافتنا، وأفضل طريقة للتعامل مع الأمر هو إظهار أننا لسنا خائفين للصين".
"الصين تهدد تايوان دائمًا، لسنوات، وهي تصبح أكثر جدية في السنوات الماضية، لقد كانت كذلك دائمًا، سواء قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي بزيارة تايوان أم لا، تهديد الجيش الصيني لتايوان كان موجودًا دائمًا. وهذه الحقيقة التي يجب أن نتعامل معها".
وأضاف: "تايوان أكثر قدرة على التحمل من أي وقت سابق. انظر إلى تايوان هذه الأيام. تحاول الصين فرض عقوبات تجارية على تايوان، تحاول مهاجمة تايوان سواء عسكريًا أو بطريقة غير عسكرية. تمضي الحياة هنا في تايوان بينما تظهر تايوان قدرة أكبر على التحمل".
ونفذت الصين أكبر مناوراتها العسكرية
منذ عقود في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، الأسبوع الماضي، والتي تمسكت بالزيارة رغم الاستياء والتحذير من الجانب الصيني.
يرجح أيضا أن بكين أطلقت صواريخ فوق الجزيرة، وأرسلت سفنا حربية عبر الخط المتوسط لمضيق تايوان وموجات من الطائرات الحربية عبر الحدود التي رصدتها الولايات المتحدة.
نددت بكين بزيارة بيلوسي إلى تايوان التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، ووصفتها بأنها انتهاك لتعهد الولايات المتحدة قبل 50 عاما بعدم الاعتراف رسميا بحكومة الجزيرة التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.