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https://arabic.sputniknews.com/20220808/-رجل-يخاطر-بنفسه-ويفتح-نافذة-الحافلة-لإطعام-نمر-فيديو-1066147373.html
رجل يخاطر بنفسه ويفتح نافذة الحافلة لإطعام نمر... فيديو
رجل يخاطر بنفسه ويفتح نافذة الحافلة لإطعام نمر... فيديو
تجرأ سائق حافلة على إطعام نمر أثناء رحلته، عندما فتح النافذة وقدم الطعام بيده لذلك الحيوان المفترس. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T09:42+0000
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وأظهر فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف توقف رجل يقود ما يشبه حافلة أو شاحنة صغيرة عندما اكتشف وجود نمر بالقرب منه، ليفتح النافذة ويمسك بيده "عصا لحم"، وهنا ما كان من النمر إلا أن قفز إلى نافذة الحافلة لالتقاط اللحم من العصا، ليغلق بعدها الرجل النافذة لينتهي هنا المقطع.وبحسب موقع "india"، قد تكون حيلة الرجل خاطئة بشكل فظيع إذا ما قفز النمر داخل الحافلة أو أمسك بذراعه، إذ اعتبر بعض المستخدمين أنه من الحماقة وعدم المسؤولية أن يفتح الرجل النافذة ويطعم النمر لأنه كان من الممكن أن يقتله بسهولة.كما علق آخر بالقول: "كل شيء يبدو جيدا حتى تصبح غداءه"، وأضاف مستخدم آخر، "هذا ليس كافيا للنمر، لقد حان وقت أكلك"، ليشير الثالث: "آمل أن تعرف أن النمور يمكنها الدخول إلى المساحات الصغيرة في قفزة واحدة فقط".
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العالم, نادي الفيديو

رجل يخاطر بنفسه ويفتح نافذة الحافلة لإطعام نمر... فيديو

09:42 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 08.08.2022)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورنمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي
نمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تجرأ سائق حافلة على إطعام نمر أثناء رحلته، عندما فتح النافذة وقدم الطعام بيده لذلك الحيوان المفترس.
وأظهر فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف توقف رجل يقود ما يشبه حافلة أو شاحنة صغيرة عندما اكتشف وجود نمر بالقرب منه، ليفتح النافذة ويمسك بيده "عصا لحم"، وهنا ما كان من النمر إلا أن قفز إلى نافذة الحافلة لالتقاط اللحم من العصا، ليغلق بعدها الرجل النافذة لينتهي هنا المقطع.
وبحسب موقع "india"، قد تكون حيلة الرجل خاطئة بشكل فظيع إذا ما قفز النمر داخل الحافلة أو أمسك بذراعه، إذ اعتبر بعض المستخدمين أنه من الحماقة وعدم المسؤولية أن يفتح الرجل النافذة ويطعم النمر لأنه كان من الممكن أن يقتله بسهولة.
كما علق آخر بالقول: "كل شيء يبدو جيدا حتى تصبح غداءه"، وأضاف مستخدم آخر، "هذا ليس كافيا للنمر، لقد حان وقت أكلك"، ليشير الثالث: "آمل أن تعرف أن النمور يمكنها الدخول إلى المساحات الصغيرة في قفزة واحدة فقط".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
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