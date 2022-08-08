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103 سعوديات ينضممن إلى مطوري "أبل"
103 سعوديات ينضممن إلى مطوري "أبل"
انضمت 103 فتاة وسيدة سعودية إلى مطوري شركة "أبل" بعد تخريج أكاديمية مطوري أبل في السعودية الدفعة الأولى من متدرباتها تتويجًا لشراكتها الاستراتيجية مع السعودية. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
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السعودية
شركة آبل
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وقالت صحيفة "سبق" إن تخريج هذه الدفعة تأتي امتدادا للتعاون الوثيق الذي أسست له زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، إلى سان فرانسيسكو عام 2018.في السياق ذاته، احتفت أكاديمية مطوري أبل في مقرها بمدينة الرياض بتخريج الـ 103 متدربات، واللاتي يمثلن أول دفعة يتم تخريجها من الأكاديمية التي تم افتتاحها في يونيو من عام 2021.يشار إلى أن أكاديمية مطوري أبل في السعودية تعتبر الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها أول أكاديمية نسائية في العالم، ونتج منها العديد من المبادرات النوعية.وحضر مراسم تخريج المتدربات وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل الخميسي، ونائب رئيس شركة أبل لعمليات أوروبا كاثي كيرني.
السعودية
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السعودية, شركة آبل

103 سعوديات ينضممن إلى مطوري "أبل"

00:44 GMT 08.08.2022
© AP Photo / Jae C. Hongعرض هواتف "أيفون 13" الجديدة في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
عرض هواتف أيفون 13 الجديدة في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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انضمت 103 فتاة وسيدة سعودية إلى مطوري شركة "أبل" بعد تخريج أكاديمية مطوري أبل في السعودية الدفعة الأولى من متدرباتها تتويجًا لشراكتها الاستراتيجية مع السعودية.
وقالت صحيفة "سبق" إن تخريج هذه الدفعة تأتي امتدادا للتعاون الوثيق الذي أسست له زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، إلى سان فرانسيسكو عام 2018.
في السياق ذاته، احتفت أكاديمية مطوري أبل في مقرها بمدينة الرياض بتخريج الـ 103 متدربات، واللاتي يمثلن أول دفعة يتم تخريجها من الأكاديمية التي تم افتتاحها في يونيو من عام 2021.
يشار إلى أن أكاديمية مطوري أبل في السعودية تعتبر الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها أول أكاديمية نسائية في العالم، ونتج منها العديد من المبادرات النوعية.
وحضر مراسم تخريج المتدربات وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل الخميسي، ونائب رئيس شركة أبل لعمليات أوروبا كاثي كيرني.
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