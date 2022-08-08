https://arabic.sputniknews.com/20220808/4-كلاب-تمزق-صاحبها-حتى-الموت-في-نيوزيلندا-1066177189.html

4 كلاب تمزق صاحبها حتى الموت في نيوزيلندا

4 كلاب تمزق صاحبها حتى الموت في نيوزيلندا

لقي رجل مصرعه بعدما هاجمته 4 كلاب يقوم بتربيتها في إحدى المناطق النائية في نيوزيلندا. 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T19:02+0000

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تعرض الرجل لهجوم من كلابه الأربعة التي مزقت جسده بأنيابها قبل أن تتدخل الشرطة لمحاولة إنقاذه، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة كانت مجبرة على قتل أحد الكلاب الأربعة لمحاولة إنقاذ الرجل الذي يبلغ من العمر 69 عاما.وأوضحت الصحيفة أن الرجل كان يقوم بتربية 6 كلاب، مشيرة إلى أن 4 منها قامت بالهجوم الوحشي الذي أدى إلى مقتله.وتقول الصحيفة إن عددا من الكلاب التي تسببت في مقتل الرجل لم تتم السيطرة عليها، مشيرة إلى أن الشرطة أصدرت تحذيرا لمن يرتادون المنطقة بالحذر حتى لا يتعرضوا للأذى من تلك الكلاب التي أصبحت على قدر كبير من الوحشية.

https://arabic.sputniknews.com/20220625/ضبط-نحو-400-كلب-قبل-وصولها-مهرجان-لحوم-الكلاب-في-الصين-فيديو-1064211673.html

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