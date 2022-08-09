https://arabic.sputniknews.com/20220809/أبناء-الجزيرة-السورية-يتحدون-الاحتلال-بالترشح-لانتخابات-الإدارة-المحلية-1066208754.html

أبناء الجزيرة السورية يتحدون الاحتلال بالترشح لانتخابات الإدارة المحلية

أبناء الجزيرة السورية يتحدون الاحتلال بالترشح لانتخابات الإدارة المحلية

رغم ما تعانيه المحافظة من وجود للاحتلال ومحاولات منع الانتخابات، إلى جانب حصار اقتصادي غربي وأمريكي جائر، ينهمك أعضاء اللجان القضائية المشرفة على انتخابات... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T12:43+0000

2022-08-09T12:43+0000

2022-08-09T13:00+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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وستحدد هذه الانتخابات 1806 أشخاص لقيادة المجالس المحلية في المدن والبلدان والبلديات المنتشرة على مساحة المحافظة لمدة أربع سنوات مقبلة.ويشهد مبنى محافظة الحسكة حركة شعبية كبيرة من قبل المرشحين والأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية والعشائرية التي تؤكد على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات، لأنها تعتبر رسائل تحدي جديدة من أبناء الجزيرة السورية إلى العالم، لضتاف إلى ما سبقتها من رسائل في قطاعات التعليم والتربية والحياة السياسية ورفض ممارسات المحتل الأمريكي.وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 216 لعام 2022 القاضي بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23 أغسطس/آب 2011 وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24 مارس/آذار 2014.تحد جديدواعتبر عدد من المرشحين للانتخابات خلال لقائهم مع مراسل وكالة "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن ترشحهم لانتخابات المجالس المحلية في محافظة الحسكة يعتبر تحديا جديدا لما تعانيه المحافظة السورية من وجود للاحتلاليين الأمريكي والتركي وفصائلهما المسلحة المرتبطة بهما، إضافة لأنه تحدي للظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الأمريكي والغربي الجائر، إضافة لممارسات الاحتلال الأمريكي التي تتركز على سرقة الثروات الباطنية من نفط وغاز وقمح ومنع تعليم.وقال أحمد حسين العيسى وهو مقاول وتاجر من مدينة الحسكة لــ"سبوتنيك" إنهم جاؤوا لتقديم طلبات ترشيحهم لانتخابات الإدارة المحلية باعتباره واجب أمام وطنهم وأن محافظة الحسكة جريحة بحاجة لجميع أبنائها وذلك لساعي لتطوير وتحديث البلد والمحافظة ونفض غبار الحرب والإرهاب عنها.بدورها الدكتور ديمة يوسف من أبناء مدينة القامشلي أكدت لــ"سبوتنيك" إن ترشحها لمجلس محافظة الحسكة وهي مجلس شعب مصغر، هدفه نقل هموم ومشاكل الناس في كافة القطاعات ولتمثيل دور المرأة، والعمل على ضرورة ووجود الدور الأنثوي في المجلس الذي يعتبر ممثلاً لكل المكونات والأجناس في المحافظة.استحقاق دستوريواعتبر القاضي فاضل النوح عضو اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات في محافظة الحسكة في تصريح لــ"سبوتنيك" أن انتخابات الإدارة المحلية هي استحقاق دستوري وعبارة عن حفظ لوحدة البلاد من خلال حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال مؤسسات الإدارة المحلية، ونحن اليوم كالجنة قضائية فرعية يكمن عملنا بالإشراف على لجان الترشيح وتأمين المستلزمات الضرورية لآلية الترشيح والمحافظة على شفافية وديمقراطية العملية.وأضاف النوح أن قيام العملية الانتخابية في ظل الظروف التي تمر بها محافظة الحسكة الجريحة والتي تعاني من وجود الاحتلال والاستعمار الجديد واقتطاع بعض أراضيها بالقوة هو تحدي كبير للاحتلال بكافة إشكاله ولجميع فصائله ومجموعاته المسلحة التي تعمل على استنزاف المحافظة ومحاولة فصلها بشكل غير قانوني بطريقة ما.وأوضح القاضي النوح إن أعداد المرشحين بتزايد مستمر وكبير وهم من كافة المكونات الاجتماعية والسياسية ومن الفئات العمرية المنوعة خصوصاً الشابة منها إضافة لوجود طاقات علمية واجتماعية وعلمية منوعة وهو ما يعتبر تمسك كبير لأبناء المحافظة بوجودهم الوطني.الحسكة جزء من سوريامن جانبه محافظ محافظة الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح قال لــ "سبوتنيك"، إن لمحافظة الحسكة وضعها الخاص وباعتبار أن قانون الإدارة المحلية يطبق في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ونتيجة لظروف المحافظة القاسية والصعبة بما يتعلق بوجود الاحتلالين الأمريكي والتركي المرتبطة بهما لبعض من أجزائها ومع وجود جميع المكونات.وأكد صيوح أن القانون أعطى لجميع المكونات والأجناس حق المشاركة في الانتخابات لذلك نأمل ونعمل على ضرورة مشاركة جميع المواطنين في كافة المكونات المشاركة الفاعلة في الترشيح والانتخاب لفرز طاقات شابة طاقات جديدة تخدم استراتيجية المحافظة على مدى الأربع السنوات القادمة ونأمل أن تكون سنوات خير وعطاء وخلاص من الاحتلال للمحافظة لذلك نحن بحاجة لجميع الكوادر والطاقة في المحافظة.وأوضح محافظ الحسكة ان الانتخابات الإدارة المحلية لها أهمية سياسية واجتماعية واقتصادية هامة جداً، لها أهمية أكبر في محافظة الحسكة بسبب معاناتها من وجود الاحتلال وتعاني من ظروف قاسية وصعبة وذلك لوجود أشخاص وجهات غير مؤمنة بالإدارة المحلية على عكس رغبة السوريين العامة.وأضاف المحافظ: "لذلك نقول لهم أنتم جزء مهم من أجزاء الوطن وشركاء فيها ولذلك سنتعاون لإنجاح الانتخابات وإنجاح للمحافظة والوطن والمطلوب تضافر جهود الجميع لخدمة المحافظة وخدمة أبناء الجزيرة السورية دون أي استثناء لأنهم جميعاً مواطنين سوريين تنطبق عليهم جميع القوانين السورية دون استثناء،بحسب محافظ الحسكة".يشار أن محافظة الحسكة السورية تضم سبع مجالس مدن كبرى و55 مجلس بلدة و91 مجلس بلدي على كافة أنحاء المحافظة، كما يبلغ عدد أعضاء مجلس المحافظة الذي يعتبر بصفة مجلس شعب مصغر 100 عضو يمثلون كافة فئات الشعب من فلاحين وعمال وفئات أخرى ومن جميع الشرائح السياسية والاجتماعية.

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