https://arabic.sputniknews.com/20220809/أخذوا-صناديق-فيها-وثائق-مصادر-تكشف-تفاصيل-مداهمة-مكاتب-ترامب-ومقراته-الشخصية-1066199963.html

أخذوا صناديق فيها وثائق... مصادر تكشف تفاصيل مداهمة مكاتب ترامب ومقراته الشخصية

أخذوا صناديق فيها وثائق... مصادر تكشف تفاصيل مداهمة مكاتب ترامب ومقراته الشخصية

قالت مصادر مطلعة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) داهم منتجعا يملكه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في إطار تحقيق حول الوثائق الرئاسية السرية، التي ربما... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T10:24+0000

2022-08-09T10:24+0000

2022-08-09T10:24+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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وقالت المصادر لشبكة "CNN" إن المداهمة بدأت في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وبدا أن موظفي إنفاذ القانون يركزون على منطقة النادي حيث توجد مكاتب ترامب ومقراته الشخصية، بينما كان الرئيس السابق في برجه في نيويورك.وقال ترامب في بيان: "منزلي الجميل، مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، يخضع حاليًا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. لقد اقتحموا خزنتي".وأوضح مصدر آخر أن "الصناديق تحتوي على وثائق".قد يعجبك: مساعدة ترامب تكشف تفاصيل صادمة... كيف كان يتعامل مع الوثائق السرية؟كان الأرشيف الوطني، المكلف بجمع وفرز المواد الرئاسية، قال في وقت سابق إن ما لا يقل عن 15 صندوقًا من سجلات البيت الأبيض تم استردادها من منتجع ترامب "مار إيه لاغو"، بما في ذلك بعض الوثائق المصنفة سرية.ولدى وزارة العدل الأمريكية تحقيقان نشطان معروفان مرتبطان بالرئيس السابق، أحدهما يتعلق بالجهود المبذولة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وأحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، والآخر يتعلق بالتعامل مع الوثائق الرئاسية السرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/ترامب-يعلن-مداهمة-مقر-إقامته-بمنتجع-مار-أيه-لاغو-في-فلوريد-من-قبل-الـإف-بي-آي-1066180554.html

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