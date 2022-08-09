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https://arabic.sputniknews.com/20220809/أردوغان-عن-انطلاق-سفينة-تنقيب-جديدة-في-المتوسط-لسنا-بحاجة-لإذن-من-أحد-1066224324.html
أردوغان عن انطلاق سفينة تنقيب جديدة في المتوسط: لسنا بحاجة لإذن من أحد
أردوغان عن انطلاق سفينة تنقيب جديدة في المتوسط: لسنا بحاجة لإذن من أحد
قال الرئيس التركي إن بلاده تخطط لوضع الغاز الطبيعي -الذي تعمل على استخراجه من الآبار العشر بالبحر الأسود- في خدمة مواطنيها، العام المقبل. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T16:25+0000
2022-08-09T16:25+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك خلال كلمة له، اليوم الثلاثاء، من ميناء في ولاية مرسين التركية المطلة على البحر المتوسط، في حفل الإبحار الأول لسفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.وتابع: "عمليات التنقيب التي أجريناها في البحر المتوسط كانت ضمن مناطق سيادتنا، لهذا لسنا بحاجة إلى إذن من أحد".وقال: "سفينة عبد الحميد خان للتنقيب تعد رمزا لرؤية تركيا الجديدة في مجال الطاقة. نحن موجودون بـ 4 سفن تنقيب وسفينتي مسح جيولوجي".
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العالم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان عن انطلاق سفينة تنقيب جديدة في المتوسط: لسنا بحاجة لإذن من أحد

16:25 GMT 09.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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قال الرئيس التركي إن بلاده تخطط لوضع الغاز الطبيعي -الذي تعمل على استخراجه من الآبار العشر بالبحر الأسود- في خدمة مواطنيها، العام المقبل.
جاء ذلك خلال كلمة له، اليوم الثلاثاء، من ميناء في ولاية مرسين التركية المطلة على البحر المتوسط، في حفل الإبحار الأول لسفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

وأضاف أردوغان: "سنودع سفينة عبد الحميد خان لتتوجه إلى بئر يوروكلر-1 على بعد 55 كيلومترا قبالة سواحل مدينة غازي باشا بأنطاليا.. يوروكلر 1 هي الخطوة الأولى ضمن خطة أعمالنا الشاملة في شرق المتوسط".

وتابع: "عمليات التنقيب التي أجريناها في البحر المتوسط كانت ضمن مناطق سيادتنا، لهذا لسنا بحاجة إلى إذن من أحد".
وقال: "سفينة عبد الحميد خان للتنقيب تعد رمزا لرؤية تركيا الجديدة في مجال الطاقة. نحن موجودون بـ 4 سفن تنقيب وسفينتي مسح جيولوجي".
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