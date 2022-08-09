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أمريكا تتوقع هيمنتها على صادرات الغاز الطبيعي المسال بفضل الطلب الأوروبي
أمريكا تتوقع هيمنتها على صادرات الغاز الطبيعي المسال بفضل الطلب الأوروبي
من المتوقع أن يتعزز موقع الولايات المتحدة كأكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال مع قفزة بنسبة 14% في الشحنات خلال عام 2022 عن مستويات العام الماضي. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T21:31+0000
2022-08-09T21:31+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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واشنطن- سبوتنيك. وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها عن التوقعات قصيرة الأجل: "نتوقع أن متوسط ​​صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة (أن يبلغ) 11.2 مليار قدم مكعب في اليوم لكامل عام 2022، بزيادة قدرها 14% عن عام 2021".وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الوقود، الذي يتم تبريده بشكل فائق في شكله الأصلي للغاز الجاف لتحويله إلى سائل قابل للتصدير، سيشهد المزيد من الشحنات العام المقبل، مضيفة: "نتوقع أن يبلغ متوسط ​​صادرات الغاز الطبيعي المسال 12.7 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2023".أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم اعتبارا من يونيو/ حزيران حيث اعتمدت أوروبا بشدة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، بعد فرض عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيازادت واردات الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 63% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى متوسط ​​14.8 مليار قدم مكعب في اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/صحيفة-أمريكية-تتنبأ-بصراع-أوروبي-آسيوي-على-إمدادات-الغاز-الروسية-1066096069.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تتوقع هيمنتها على صادرات الغاز الطبيعي المسال بفضل الطلب الأوروبي

21:31 GMT 09.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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من المتوقع أن يتعزز موقع الولايات المتحدة كأكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال مع قفزة بنسبة 14% في الشحنات خلال عام 2022 عن مستويات العام الماضي.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها عن التوقعات قصيرة الأجل: "نتوقع أن متوسط ​​صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة (أن يبلغ) 11.2 مليار قدم مكعب في اليوم لكامل عام 2022، بزيادة قدرها 14% عن عام 2021".
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الوقود، الذي يتم تبريده بشكل فائق في شكله الأصلي للغاز الجاف لتحويله إلى سائل قابل للتصدير، سيشهد المزيد من الشحنات العام المقبل، مضيفة: "نتوقع أن يبلغ متوسط ​​صادرات الغاز الطبيعي المسال 12.7 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2023".
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
صحيفة أمريكية تتنبأ بصراع أوروبي آسيوي على إمدادات الغاز الروسية
7 أغسطس, 08:02 GMT
أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم اعتبارا من يونيو/ حزيران حيث اعتمدت أوروبا بشدة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، بعد فرض عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
زادت واردات الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 63% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى متوسط ​​14.8 مليار قدم مكعب في اليوم.
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