https://arabic.sputniknews.com/20220809/أمريكا-تعلن-اعتقال-المشتبه-به-الرئيسي-في-قتل-4-مسلمين-1066231262.html

أمريكا تعلن اعتقال المشتبه به الرئيسي في قتل 4 مسلمين

أمريكا تعلن اعتقال المشتبه به الرئيسي في قتل 4 مسلمين

أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال "المشتبه به الرئيسي" في قتل 4 رجال مسلمين في ألبوكيرك أكبر مدينة بولاية نيو مكسيكو. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T20:24+0000

2022-08-09T20:24+0000

2022-08-09T20:24+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

مسلم

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وأثارت عمليات القتل حالة من الخوف في أوساط المجتمعات الإسلامية في نيو مكسيكو وخارجها وتساؤلات بشأن المسؤول عنها.قال قائد الشرطة هارولد مدينا، اليوم الثلاثاء: "لقد تعقبنا السيارة التي يُعتقد أنها متورطة في جريمة قتل رجل مسلم مؤخرا في البوكيرك. تم اعتقال السائق وهو المشتبه به الرئيسي في جرائم القتل''، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".ولم تتوفر على الفور أي معلومات أخرى.وقبل أيام، أعلنت شرطة نيومكسيكو الأمريكية فتح تحقيق في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين هذا العام ومقتل مسلم آخر العام الماضي.ونقلت "فرانس برس" عن بيان لشرطة ألبوكيرك أنها عثرت على جثة القتيل الرابع ليل الجمعة السبت.وأشار البيان إلى أن المحققين يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل مؤخرا لرجال مسلمين من جنوب آسيا أيضا.من بين الضحايا باكستانيان، أحدهما كان يبلغ من العمر 27 عاما عندما تم العثور على جثته في الأول من آب/أغسطس الجاري.وعندما عثر على جثة الآخر في 26 تموز/يوليو الماضي، كان في الحادية والأربعين من عمره.وذكرت الشرطة أن المحققين يبحثون ما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في البوكيرك.ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات للاتصال بخط هاتفي محدد، لافتة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يشارك في التحقيق.

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