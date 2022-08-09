https://arabic.sputniknews.com/20220809/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-خلاط-عملات-مشفرة-ساعد-كوريا-الشمالية-وغسل-أكثر-من-7-مليارات-دولار-1066201129.html
أمريكا تفرض عقوبات على "خلاط عملات مشفرة" ساعد كوريا الشمالية وغسل أكثر من 7 مليارات دولار
أمريكا تفرض عقوبات على "خلاط عملات مشفرة" ساعد كوريا الشمالية وغسل أكثر من 7 مليارات دولار
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأمريكية على خلاط عملات مشفرة يدعى "تورنيدو كاش" (خدمة للعملات المشفرة تسمح للمستخدمين بإخفاء معاملاتهم)، والذي يُزعم أنه ساعد في... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T10:52+0000
2022-08-09T10:52+0000
2022-08-09T10:52+0000
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وأشارت الخزانة الأمريكية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه "يُعتقد أن قراصنة مجموعة "لازاروس" الذين ترعاهم كوريا الشمالية قاموا بتحويل 455 مليون دولار من خلال خلاط "تورنيدو كاش".ويواجه "تورنيدو كاش" اتهاما بمساعدة اللصوص "بشكل عشوائي"، عن طريق إخفاء تفاصيل المعاملة، مع الإخفاق في وضع ضمانات ذات مغزى لمكافحة غسيل الأموال.وتتشابه عملية خلط العملات المشفرة مع غسيل الأموال النقدية، والتي يتم فيها مزج كمية معينة من العملات المشفرة في تجمعات خاصة قبل أن يتم نقلها إلى أجهزة الاستقبال المخصصة لها، بغرض إخفاء مسار العودة إلى المصدر الأصلي.وحظرت العقوبات الأمريكية المعاملات مع الأفراد والكيانات المرتبطين بـ"تورنيدو كاش" أو لصالحهم، سواء كانوا موجودين في أمريكا أو يسيطر عليهم الأمريكيون.ويعمل خلاط العملات المشفرة "تورنيدو كاش" على سلسلة عملات "إيثريوم".وأفاد المسؤولون بأن الخلاط لعب دورا مع سرقات أخرى واسعة النطاق، بما في ذلك غسيل 96 مليون دولار من واقعة سرقة عملات مشفرة بقيمة 100 مليون دولار من تطبيق "هارموني بريدج"، التي وقعت خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وغسيله على الأقل 7.8 مليون دولار من الخرق الأمني الذي تعرض له جسر نقل الرموز المشفرة "نوماد" خلال الشهر الجاري، وأسفر عن سرقة 200 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/بيتكوين-تتجاوز-24-ألف-دولار-بعد-قرار-الفيدرالي-1065707643.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
أمريكا تفرض عقوبات على "خلاط عملات مشفرة" ساعد كوريا الشمالية وغسل أكثر من 7 مليارات دولار
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأمريكية على خلاط عملات مشفرة يدعى "تورنيدو كاش" (خدمة للعملات المشفرة تسمح للمستخدمين بإخفاء معاملاتهم)، والذي يُزعم أنه ساعد في غسيل أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال المشفرة المسروقة منذ إنشائه في عام 2019.
وأشارت الخزانة الأمريكية في بيان
لها، اليوم الثلاثاء، أنه "يُعتقد أن قراصنة مجموعة "لازاروس" الذين ترعاهم كوريا الشمالية قاموا بتحويل 455 مليون دولار من خلال خلاط "تورنيدو كاش".
ويواجه "تورنيدو كاش" اتهاما بمساعدة اللصوص "بشكل عشوائي"، عن طريق إخفاء تفاصيل المعاملة، مع الإخفاق في وضع ضمانات ذات مغزى لمكافحة غسيل الأموال.
وتتشابه عملية خلط العملات المشفرة مع غسيل الأموال النقدية، والتي يتم فيها مزج كمية معينة من العملات المشفرة في تجمعات خاصة قبل أن يتم نقلها إلى أجهزة الاستقبال المخصصة لها، بغرض إخفاء مسار العودة إلى المصدر الأصلي.
وحظرت العقوبات الأمريكية المعاملات مع الأفراد والكيانات المرتبطين بـ"تورنيدو كاش" أو لصالحهم، سواء كانوا موجودين في أمريكا أو يسيطر عليهم الأمريكيون.
ويعمل خلاط العملات المشفرة "تورنيدو كاش" على سلسلة عملات "إيثريوم".
وأفاد المسؤولون بأن الخلاط لعب دورا مع سرقات أخرى واسعة النطاق، بما في ذلك غسيل 96 مليون دولار من واقعة سرقة عملات مشفرة بقيمة 100 مليون دولار من تطبيق "هارموني بريدج"، التي وقعت خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وغسيله على الأقل 7.8 مليون دولار من الخرق الأمني الذي تعرض له جسر نقل الرموز المشفرة "نوماد" خلال الشهر الجاري، وأسفر عن سرقة 200 مليون دولار.