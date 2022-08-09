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أمير قطر يحصل على قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة... صور
أمير قطر يحصل على قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة... صور
تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، تكريما من المنظمة العربية للسياحة. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T17:03+0000
2022-08-09T17:03+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وأهدت المنظمة قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة لأمير قطر، وذلك "تقديرا لجهودة الرائدة في تعزيز وتنمية العمل العربي المشترك في القطاعات المختلفة، لا سيما السياحة، ودور قطر البارز فيه"، وفقا لبيان من الديوان الأميري القطري.وجرى تكريم أمير قطر خلال استقباله رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، والوفد المرافق له، في مكتبه بالديوان الأميري.من ناحيته، قال رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، على "تويتر" إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شخصية قيادية متميزة على المستوى الإقليمي والعالمي، وحريص على دعم العمل العربي المشترك".يشار إلى أن قطر أطلقت، أمس الاثنين، برنامج "مختصو قطر"، وهو برنامج تدريبي تفاعلي جديد عبر الإنترنت، يهدف إلى تعزيز معرفة وكلاء السفر العالميين بعروض قطر ومنتجاتها وتجاربها السياحية المتنوعة، وكذلك توفير التأهيل والاعتماد لشركائها العالميين في صناعة السفر.وأكدت "قطر للسياحة" أن البرنامج يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة لـ"قطر للسياحة"، من أجل تحويل قطر إلى وجهة سياحية عالمية رائدة.كما شهدت قطر زيادة كبيرة في عدد الزوار الدوليين خلال شهر يونيو/ حزيران 2022، والذي بلغ 149 ألف زائر، وهو الأعلى بين أشهر الصيف خلال السنوات الخمس الماضية.
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر يحصل على قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة... صور

17:03 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
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تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، تكريما من المنظمة العربية للسياحة.
وأهدت المنظمة قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة لأمير قطر، وذلك "تقديرا لجهودة الرائدة في تعزيز وتنمية العمل العربي المشترك في القطاعات المختلفة، لا سيما السياحة، ودور قطر البارز فيه"، وفقا لبيان من الديوان الأميري القطري.
وجرى تكريم أمير قطر خلال استقباله رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، والوفد المرافق له، في مكتبه بالديوان الأميري.
من ناحيته، قال رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، على "تويتر" إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شخصية قيادية متميزة على المستوى الإقليمي والعالمي، وحريص على دعم العمل العربي المشترك".
يشار إلى أن قطر أطلقت، أمس الاثنين، برنامج "مختصو قطر"، وهو برنامج تدريبي تفاعلي جديد عبر الإنترنت، يهدف إلى تعزيز معرفة وكلاء السفر العالميين بعروض قطر ومنتجاتها وتجاربها السياحية المتنوعة، وكذلك توفير التأهيل والاعتماد لشركائها العالميين في صناعة السفر.
وأكدت "قطر للسياحة" أن البرنامج يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة لـ"قطر للسياحة"، من أجل تحويل قطر إلى وجهة سياحية عالمية رائدة.
كما شهدت قطر زيادة كبيرة في عدد الزوار الدوليين خلال شهر يونيو/ حزيران 2022، والذي بلغ 149 ألف زائر، وهو الأعلى بين أشهر الصيف خلال السنوات الخمس الماضية.
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