https://arabic.sputniknews.com/20220809/أوبو-ووان-بلس-الصينيتان-توقفان-مبيعات-هواتفهما-الذكية-في-ألمانيا-بسبب-نوكيا-1066222906.html

"أوبو" و"وان بلس" الصينيتان توقفان مبيعات هواتفهما الذكية في ألمانيا بسبب "نوكيا"

"أوبو" و"وان بلس" الصينيتان توقفان مبيعات هواتفهما الذكية في ألمانيا بسبب "نوكيا"

أوقفت شركة الهواتف الذكية الصينية "أوبو" وعلامتها التجارية الفرعية "وان بلس" مبيعات هواتفهما الذكية داخل ألمانيا، وذلك بعد خسارتها دعوى براءة اختراع مع شركة... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T15:52+0000

2022-08-09T15:52+0000

2022-08-09T15:52+0000

مجتمع

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واتهمت "نوكيا" الشركتين الصينيتين باستخدام تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع لمعالجة إشارات "الجيل الرابع والخامس" دون أن تدفع مقابل ترخيص لها، وفقا لموقع أخبار براءات الاختراع الأوروبي "Juve Patent".وبناء عليه، فقد حصلت "نوكيا" من محكمة ألمانية، يوم الجمعة الماضي، على أمر قضائي بوقف مبيعات "أوبو" و"وان بلس" في ألمانيا.يشار إلى أن من أقام الدعوى ضد الشركتين الصينيتين هي عملاق الاتصالات الفنلندي "نوكيا"، وليست علامة الهاتف المحمول "نوكيا"، المملوكة لشركة فنلندية أيضا تدعى "HMD Global".وامتثلت شركتا "أوبو" و"وان بلس" للحكم الصادر من المحكمة الألمانية، كما هو واضح من التغييرات التي طرأت على المواقع الإليكترونية للمتاجر الألمانية.وتعليقا منها على وقف مبيعاتها داخل ألمانيا، أكد مدير الاتصالات في شركة "وان بلس"، سبنسر بلانك، في بيان صحفي، أن الشركة أوقفت المبيعات في ألمانيا، ملقية باللوم في ذلك على "طلب "نوكيا" مقابل رسوم مرتفعة بشكل غير معقول"، بسبب براءات الاختراع باعتبارها سبب الدعوى.كما ألقت شركة "أوبو" في بيان منفصل لها اللوم على "رسوم تجديد العقد المرتفعة بشكل غير معقول" لشركة "نوكيا".واستحوذت شركة "أوبو" الصينية على 5 بالمئة فقط من إجمالي السوق الأوروبية في الربع الثاني من عام 2022 (خلف شركات "سامسونغ" و"آبل" و"شاومي").

https://arabic.sputniknews.com/20220412/شركة-نوكيا-الفنلندية-تغادر-السوق-الروسية-1061099565.html

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