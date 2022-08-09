https://arabic.sputniknews.com/20220809/أوكرانيا-توقف-عبور-النفط-الروسي-إلى-المجر-والتشيك-وسلوفاكيا-1066205915.html
أوكرانيا توقف عبور النفط الروسي إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا
أوكرانيا توقف عبور النفط الروسي إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا
قال إيغور ديمين، المتحدث باسم شركة "ترانس نفط" الروسية، إن شركة "أوكرترانسنافتا" أوقفت في 4 أغسطس/آب ضخ النفط الروسي باتجاه المجر والتشيك وسلوفاكيا عبر خط... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T12:08+0000
2022-08-09T12:08+0000
2022-08-09T12:08+0000
روسيا
ترانس نفط
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وأضاف ديمين لوكالة "سبوتنيك": "أوقفت شركة "أوكرترانسنافتا" تماما عن ضخ النفط إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا على طول الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" النفطي، في 4 أغسطس في الساعة 06:10 صباحا. مشيرا إلى استمرار العبور عبر بيلاروسيا في اتجاه بولندا وألمانيا".وأشار ديمين إلى أن الشركة الأوكرانية تقدم خدمات النقل على أساس الدفع المسبق بنسبة 100%، ولكن في المحاولة الأخيرة لإجراء الدفع مقابل العبور، تم إرجاع الأموال إلى حساب شركة "ترانس نفط".أوضح ممثل الشركة أن "غازبروم بانك"، التي تقدم خدمات الدفع، قد أخطرتنا بإعادة الدفعة بسبب تطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي، أي الحزمة السابعة من العقوبات".وخلص ديمين بالقول إن وزارة الطاقة الروسية والشاحنين المحليين الذين يزودون المجر والتشيك وسلوفاكيا بالوقود، وكذلك شركة "أوكرترانسنافتا"نفسها، على دراية بالوضع الحالي.وتفكر شركة "ترانس نفط" في خيارات بديلة للدفع مقابل خدمات العبور عبر أوكرانيا. حيث أرسلت الشركة استئنافا إلى "غازبروم بانك"، للحصول على إذن من المنظم الأوروبي لإجراء المدفوعات.وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في 22 تموز/يوليو على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/وزير-الطاقة-السلوفاكي-حول-إمكانية-حظر-واردات-النفط-الروسية-سيدمر-اقتصاد-أوروبا-1061853126.html
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روسيا, ترانس نفط
أوكرانيا توقف عبور النفط الروسي إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا
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قال إيغور ديمين، المتحدث باسم شركة "ترانس نفط" الروسية، إن شركة "أوكرترانسنافتا" أوقفت في 4 أغسطس/آب ضخ النفط الروسي باتجاه المجر والتشيك وسلوفاكيا عبر خط أنابيب "دروجبا" النفطي.
وأضاف ديمين لوكالة "سبوتنيك": "أوقفت شركة "أوكرترانسنافتا" تماما عن ضخ النفط إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا على طول الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" النفطي
، في 4 أغسطس في الساعة 06:10 صباحا. مشيرا إلى استمرار العبور عبر بيلاروسيا في اتجاه بولندا وألمانيا".
وأشار ديمين إلى أن الشركة الأوكرانية تقدم خدمات النقل على أساس الدفع المسبق بنسبة 100%، ولكن في المحاولة الأخيرة لإجراء الدفع مقابل العبور، تم إرجاع الأموال إلى حساب شركة "ترانس نفط".
أوضح ممثل الشركة أن "غازبروم بانك"، التي تقدم خدمات الدفع، قد أخطرتنا بإعادة الدفعة بسبب تطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي، أي الحزمة السابعة من العقوبات
".
وخلص ديمين بالقول إن وزارة الطاقة الروسية والشاحنين المحليين الذين يزودون المجر والتشيك وسلوفاكيا بالوقود، وكذلك شركة "أوكرترانسنافتا"نفسها، على دراية بالوضع الحالي.
وتفكر شركة "ترانس نفط" في خيارات بديلة للدفع مقابل خدمات العبور عبر أوكرانيا. حيث أرسلت الشركة استئنافا إلى "غازبروم بانك"، للحصول على إذن من المنظم الأوروبي لإجراء المدفوعات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في 22 تموز/يوليو على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.
يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي
، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.