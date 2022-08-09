عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220809/إسرائيل-تعلن-موعد-إطلاق-أولى-الرحلات-الدولية-للفلسطينيين-من-مطار-رامون-إلى-تركيا-1066209766.html
إسرائيل تعلن موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون إلى تركيا
إسرائيل تعلن موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون إلى تركيا
أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، رسميا، موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون (18 كم شمال مدينة إيلات جنوب إسرائيل). 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T12:55+0000
2022-08-09T12:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1048960639_0:136:1439:945_1920x0_80_0_0_8a607853d734d52c3a5d08ef3cedca0c.jpg
وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنه سيتم في نهاية شهر أغسطس/آب الجاري إطلاق رحلتين أسبوعيتين للفلسطينيين إلى أنطاليا، ثم إلى إسطنبول لاحقا، وفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية.وأوضحت القناة: "سيتمكن الفلسطينيون من السفر إلى الخارج من مطار رامون، حيث أعلنت سلطة المطارات اليوم (الثلاثاء) أن شركة "أطلس" ستسيّر رحلات خاصة للفلسطينيين إلى أنطاليا في تركيا".وتابعت: "ستبدأ الرحلات نهاية شهر أغسطس إلى أنطاليا، وفي سبتمبر (أيلول) إلى إسطنبول بواقع رحلتين أسبوعيتين".وقالت القناة نقلا عن سلطة المطارات: "سيتم تشغيل الرحلات من قبل شركة "بيجاسوس" و"أطلس" التركية على خط رامون - إسطنبول ورامون - أنطاليا. وستتم الرحلات على متن طائرات من طراز إيرباص A321 تكفي لـ 220 راكبا".والشهر الماضي، نشرت القناة ذاتها تقريرا قالت فيه إن إسرائيل تدرس ما إذا كانت ستفتح مطار رامون أمام الرحلات الجوية للسكان الفلسطينيين مقابل "الهدوء السياسي".ووفقا للخطة سيمر الفلسطينيون الراغبون في السفر إلى الخارج عبر "ممر آمن" من الأراضي الفلسطينية إلى منطقة وادي عربة ومنها إلى مطار رامون بإيلات.وبحسب "كان" أيد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هذه المبادرة، وفي المقابل طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم مواصلة الإجراءات الفلسطينية في محكمة الجنائات الدولية في لاهاي، ومواصلة محاربة ما سماه بـ "الإرهاب".وحتى هذا الوقت ينتقل الفلسطينيون الراغبون في السفر خارج البلاد عبر معبر الكرامة إلى الأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/إسرائيل-تعتزم-تمكين-سفر-الفلسطينيين-عبر-مطار-رامون-1065159000.html
https://arabic.sputniknews.com/20210408/إعلام-إسرائيل-تتخذ-قرارا-حاسما-بشأن-الجنائية-الدولية-1048621132.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1048960639_0:1:1439:1080_1920x0_80_0_0_6c6fad7441b39fded003be4ca7ef6401.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تعلن موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون إلى تركيا

12:55 GMT 09.08.2022
© Photo / Wikipediaمطار رامون الدولي في جنوب إسرائيل، صور من الأرشيف
مطار رامون الدولي في جنوب إسرائيل، صور من الأرشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Photo / Wikipedia
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، رسميا، موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون (18 كم شمال مدينة إيلات جنوب إسرائيل).
وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنه سيتم في نهاية شهر أغسطس/آب الجاري إطلاق رحلتين أسبوعيتين للفلسطينيين إلى أنطاليا، ثم إلى إسطنبول لاحقا، وفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية.
وأوضحت القناة: "سيتمكن الفلسطينيون من السفر إلى الخارج من مطار رامون، حيث أعلنت سلطة المطارات اليوم (الثلاثاء) أن شركة "أطلس" ستسيّر رحلات خاصة للفلسطينيين إلى أنطاليا في تركيا".
وتابعت: "ستبدأ الرحلات نهاية شهر أغسطس إلى أنطاليا، وفي سبتمبر (أيلول) إلى إسطنبول بواقع رحلتين أسبوعيتين".
وقالت القناة نقلا عن سلطة المطارات: "سيتم تشغيل الرحلات من قبل شركة "بيجاسوس" و"أطلس" التركية على خط رامون - إسطنبول ورامون - أنطاليا. وستتم الرحلات على متن طائرات من طراز إيرباص A321 تكفي لـ 220 راكبا".
مطار رامون الدولي في جنوب إسرائيل، صور من الأرشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
إسرائيل تعتزم تمكين سفر الفلسطينيين عبر مطار "رامون"
16 يوليو, 18:55 GMT
والشهر الماضي، نشرت القناة ذاتها تقريرا قالت فيه إن إسرائيل تدرس ما إذا كانت ستفتح مطار رامون أمام الرحلات الجوية للسكان الفلسطينيين مقابل "الهدوء السياسي".
ووفقا للخطة سيمر الفلسطينيون الراغبون في السفر إلى الخارج عبر "ممر آمن" من الأراضي الفلسطينية إلى منطقة وادي عربة ومنها إلى مطار رامون بإيلات.
اقرار المحكمة الجنائية الدولية بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها - حرب الخمسين يوماً في غزة عام 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2021
إعلام: إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن الجنائية الدولية
8 أبريل 2021, 15:37 GMT
وبحسب "كان" أيد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هذه المبادرة، وفي المقابل طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم مواصلة الإجراءات الفلسطينية في محكمة الجنائات الدولية في لاهاي، ومواصلة محاربة ما سماه بـ "الإرهاب".
وحتى هذا الوقت ينتقل الفلسطينيون الراغبون في السفر خارج البلاد عبر معبر الكرامة إلى الأردن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала