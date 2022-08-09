https://arabic.sputniknews.com/20220809/إسرائيل-تعلن-موعد-إطلاق-أولى-الرحلات-الدولية-للفلسطينيين-من-مطار-رامون-إلى-تركيا-1066209766.html

إسرائيل تعلن موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون إلى تركيا

إسرائيل تعلن موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون إلى تركيا

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، رسميا، موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون (18 كم شمال مدينة إيلات جنوب إسرائيل). 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T12:55+0000

2022-08-09T12:55+0000

2022-08-09T12:55+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنه سيتم في نهاية شهر أغسطس/آب الجاري إطلاق رحلتين أسبوعيتين للفلسطينيين إلى أنطاليا، ثم إلى إسطنبول لاحقا، وفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية.وأوضحت القناة: "سيتمكن الفلسطينيون من السفر إلى الخارج من مطار رامون، حيث أعلنت سلطة المطارات اليوم (الثلاثاء) أن شركة "أطلس" ستسيّر رحلات خاصة للفلسطينيين إلى أنطاليا في تركيا".وتابعت: "ستبدأ الرحلات نهاية شهر أغسطس إلى أنطاليا، وفي سبتمبر (أيلول) إلى إسطنبول بواقع رحلتين أسبوعيتين".وقالت القناة نقلا عن سلطة المطارات: "سيتم تشغيل الرحلات من قبل شركة "بيجاسوس" و"أطلس" التركية على خط رامون - إسطنبول ورامون - أنطاليا. وستتم الرحلات على متن طائرات من طراز إيرباص A321 تكفي لـ 220 راكبا".والشهر الماضي، نشرت القناة ذاتها تقريرا قالت فيه إن إسرائيل تدرس ما إذا كانت ستفتح مطار رامون أمام الرحلات الجوية للسكان الفلسطينيين مقابل "الهدوء السياسي".ووفقا للخطة سيمر الفلسطينيون الراغبون في السفر إلى الخارج عبر "ممر آمن" من الأراضي الفلسطينية إلى منطقة وادي عربة ومنها إلى مطار رامون بإيلات.وبحسب "كان" أيد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هذه المبادرة، وفي المقابل طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم مواصلة الإجراءات الفلسطينية في محكمة الجنائات الدولية في لاهاي، ومواصلة محاربة ما سماه بـ "الإرهاب".وحتى هذا الوقت ينتقل الفلسطينيون الراغبون في السفر خارج البلاد عبر معبر الكرامة إلى الأردن.

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