https://arabic.sputniknews.com/20220809/إعلام-المطارد-إبراهيم-النابلسي-حي-والطواقم-الطبية-تقوم-بإسعافه-في-مستشفى-رفيديا-ولا-صحة-لمقتله-1066183865.html

إعلام: المطارد إبراهيم النابلسي حي والطواقم الطبية تقوم بإسعافه في مستشفى رفيديا ولا صحة لمقتله

إعلام: المطارد إبراهيم النابلسي حي والطواقم الطبية تقوم بإسعافه في مستشفى رفيديا ولا صحة لمقتله

أصيب أكثر من 30 فلسطينيا بالرصاص الحي بينهم 4 بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T07:00+0000

2022-08-09T07:00+0000

2022-08-09T07:00+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 32 مواطنا بالرصاص الحي، إحداها بالصدر وصفت بالخطيرة جدا و3 خطيرة".وأضاف الهلال أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى إحدى الإصابات ودخول البلدة القديمة في نابلس"، متابعا: "لا يوجد لدينا معلومات مؤكدة عن اغتيال إبراهيم النابلسي بعد محاصرة منزله بالبلدة القديمة، ولكن المواجهات ما زالت مستمرة".من جهتها، نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن مصادر طبية قولها، إن "المطارد إبراهيم النابلسي حي والطواقم الطبية تقوم بعملية إسعافه في مستشفى رفيديا ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن استشهاده".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الرسمية، في وقت سابق صباح اليوم، إن قوة من وحدة "يمام" الخاصة التابعة للشرطة اغتالت النابلسي بعد محاصرة منزله صباح اليوم الثلاثاء في مدينة نابلس.كما قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: إن "النابلسي ينتمي إلى كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح، وقد هرب عدة مرات من محاولات اعتقال قام بها للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".وزعمت القناة أن النابلسي كان متورطا في هجوم إطلاق النار على "قبر يوسف" الذي وقع في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي في نابلس، حيث أصيب جندي ومستوطنان.وفي ساعة مبكرة من فجر يوم السبت، في خضم العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، اعتقلت قوات إسرائيلية من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود (تابعة للشرطة) في الضفة الغربية نحو عشرين ناشطا من حركة "الجهاد الإسلامي" بما في ذلك في الخليل وقرية إذنا الواقعة إلى الغرب منها.ومطلع الشهر الجاري، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة واعتقل فلسطينيين أحدهما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، وقتل فلسطيني وقتها في تبادل لإطلاق النار وقع بين الجانبين.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/إسرائيل-تغتال-إبراهيم-النابلسي-الناشط-في-سرايا-الأقصى-وتصيب-30-آخرين-بمدينة-نابلس-1066183161.html

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