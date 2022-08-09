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https://arabic.sputniknews.com/20220809/اكتشاف-بقايا-قصر-قد-يعود-لهولاكو-حفيد-جنكيز-خان-في-تركيا-صور-1066197478.html
اكتشاف بقايا قصر قد يعود لهولاكو حفيد جنكيز خان في تركيا... صور
اكتشاف بقايا قصر قد يعود لهولاكو حفيد جنكيز خان في تركيا... صور
اكتشف فريق تنقيب تركي ومنغولي مشترك، بقايا قصر صيفي يرجح أنه بُني لهولاكو خان، حفيد جنكيز خان، يعود إلى منتصف القرن الثالث عشر، شرقي تركيا. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T09:37+0000
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وعثر فريق البحث على بقايا بلاط سقف وطوب وفخار خزفي في مقاطعة فان التركية، حيث لاحظ الباحثون أن هناك رموزًا شبيهة بـ"الصلبان المعقوفة"، مطبوعة على بلاط السقف، وفقا لعالم آثار شارك في هذه البعثة.وعلى الرغم من أن "الصليب المعقوف" مرتبط الآن بشكل أساسي بألمانيا النازية، فإن هذا الرمز كان يستخدم سابقًا "كأحد علامات القوة لحكام المغول".وعُرف عن هولاكو تعطشه للدماء إذ احتل أجزاء كبيرة من غرب آسيا، حيث ذبح الجيوش ودمر المدن. وقد قام في العام 1258 باجتياح بغداد، عاصمة العباسيين، فأحرق المدينة وأباد معظم سكانها.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, منوعات

اكتشاف بقايا قصر قد يعود لهولاكو حفيد جنكيز خان في تركيا... صور

09:37 GMT 09.08.2022
© Fotolia / Irina Fischerآثار أغورا في مدينة أفروديزياس، محافظة غيري، غرب تركيا . كانت مكانا لتلاقي فلاسفة اليونان قديما (400-500 ق.م.)
آثار أغورا في مدينة أفروديزياس، محافظة غيري، غرب تركيا . كانت مكانا لتلاقي فلاسفة اليونان قديما (400-500 ق.م.) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Fotolia / Irina Fischer
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اكتشف فريق تنقيب تركي ومنغولي مشترك، بقايا قصر صيفي يرجح أنه بُني لهولاكو خان، حفيد جنكيز خان، يعود إلى منتصف القرن الثالث عشر، شرقي تركيا.
وعثر فريق البحث على بقايا بلاط سقف وطوب وفخار خزفي في مقاطعة فان التركية، حيث لاحظ الباحثون أن هناك رموزًا شبيهة بـ"الصلبان المعقوفة"، مطبوعة على بلاط السقف، وفقا لعالم آثار شارك في هذه البعثة.
وعلى الرغم من أن "الصليب المعقوف" مرتبط الآن بشكل أساسي بألمانيا النازية، فإن هذا الرمز كان يستخدم سابقًا "كأحد علامات القوة لحكام المغول".
هذه الرسومات، إضافة إلى السجلات التاريخية التي تشير إلى أن المغول كان لهم وجود كبير في المنطقة، هي التي مكنت العلماء من تحديد مالك هذا القصر والفترة التي بني فيها.
وعُرف عن هولاكو تعطشه للدماء إذ احتل أجزاء كبيرة من غرب آسيا، حيث ذبح الجيوش ودمر المدن. وقد قام في العام 1258 باجتياح بغداد، عاصمة العباسيين، فأحرق المدينة وأباد معظم سكانها.
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