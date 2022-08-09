اكتشاف بقايا قصر قد يعود لهولاكو حفيد جنكيز خان في تركيا... صور
© Fotolia / Irina Fischerآثار أغورا في مدينة أفروديزياس، محافظة غيري، غرب تركيا . كانت مكانا لتلاقي فلاسفة اليونان قديما (400-500 ق.م.)
© Fotolia / Irina Fischer
اكتشف فريق تنقيب تركي ومنغولي مشترك، بقايا قصر صيفي يرجح أنه بُني لهولاكو خان، حفيد جنكيز خان، يعود إلى منتصف القرن الثالث عشر، شرقي تركيا.
وعثر فريق البحث على بقايا بلاط سقف وطوب وفخار خزفي في مقاطعة فان التركية، حيث لاحظ الباحثون أن هناك رموزًا شبيهة بـ"الصلبان المعقوفة"، مطبوعة على بلاط السقف، وفقا لعالم آثار شارك في هذه البعثة.
وعلى الرغم من أن "الصليب المعقوف" مرتبط الآن بشكل أساسي بألمانيا النازية، فإن هذا الرمز كان يستخدم سابقًا "كأحد علامات القوة لحكام المغول".
Major news in the archaeology of the Mongol Empire and its successor states!— CSEN (@csen_nomads) June 15, 2022
Joint Mongolian-Turkish expedition announces it has identified the summer palace of Hülegü (Хүлэг, Hüle’ü, Hulagu), founder of the Il-Khanate, in Turkey (in Mongolian): https://t.co/nBKpPAcwXV
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هذه الرسومات، إضافة إلى السجلات التاريخية التي تشير إلى أن المغول كان لهم وجود كبير في المنطقة، هي التي مكنت العلماء من تحديد مالك هذا القصر والفترة التي بني فيها.
وعُرف عن هولاكو تعطشه للدماء إذ احتل أجزاء كبيرة من غرب آسيا، حيث ذبح الجيوش ودمر المدن. وقد قام في العام 1258 باجتياح بغداد، عاصمة العباسيين، فأحرق المدينة وأباد معظم سكانها.