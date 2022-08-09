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الأردن... تفعيل آلية الحجز المسبق لمستخدمي جسر الملك الحسين من الأحد المقبل

الأردن... تفعيل آلية الحجز المسبق لمستخدمي جسر الملك الحسين من الأحد المقبل

اعتمدت الأردن، اليوم الثلاثاء، آلية الحجز المسبق لمستخدمي جسر الملك حسين، وذلك من أجل تسهيل حركة المغادرين، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14 أغسطس/ آب الجاري. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T14:25+0000

2022-08-09T14:25+0000

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وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في بيان أن "الشركة التي تعمل بالأساس على تقديم خدمة نقل المغادرين من الجسر أو من خلال مكاتبها لن تتقاضى أي مبالغ إضافية، وبما لا يؤثر على وسائل النقل العاملة على خط جسر الملك حسين"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وشددت الداخلية الأردنية أن "اعتماد آلية الحجز المسبق لمستخدمي جسر الملك حسين يأتي في إطار استمرار جهود الدعم للفلسطينيين، وضمن إجراءات الوزارة، لتسهيل حركة المغادرة على الجسر باتجاه أراضي الضفة الغربية، بما يضمن الحيلولة دون حدوث الاكتظاظ والازدحام، وعدم تكليف المغادرين مزيدا من الوقت والجهد".وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية أن الحجز الآلي المسبق لمستخدمي جسر الملك حسين متاح عبر تطبيق على الهواتف الذكية، يتم تحميله بواسطة رابط إلكتروني.وكانت وزارة الداخلية الأردنية، قالت الشهر الماضي، إن هناك ترتيبات لجعل مرور جسر الملك حسين الذي يربط بين الأردن وفلسطين، من خلال تذاكر يتم حجزها مسبقا بصورة إلكترونية، وذلك للتحكم في أعداد الموجودين عليه.وكانت الحكومة الأردنية قررت اتخاذ إجراءات جديدة للتخفيف عن المسافرين عبر جسر الملك حسين، الذي يشهد اكتظاظا وازدحاما كبيرين بالمسافرين، وتشمل تجهيز 3 خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين، وتوفير المياه الباردة وتثبيت مركبات إسعاف وطواقمها، ومضاعفة عمل كوادر الجسر خلال أوقات العمل الرسمي لتسهيل مرور المسافرين بأسرع وقت ممكن".

https://arabic.sputniknews.com/20220717/الأدرن-يحمل-إسرائيل-مسؤولية-الاكتظاظ-في-جسر-الملك-حسين-ويعلن-عن-إجراءات-جديدة-1065197093.html

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