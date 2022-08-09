https://arabic.sputniknews.com/20220809/الأمم-المتحدة-داعش-يحاول-استغلال-الوضع-في-أوكرانيا-لشن-هجمات-في-أوروبا-1066229391.html
الأمم المتحدة: "داعش" يحاول استغلال الوضع في أوكرانيا لشن هجمات في أوروبا
الأمم المتحدة: "داعش" يحاول استغلال الوضع في أوكرانيا لشن هجمات في أوروبا
قال فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إن إرهابيي "داعش" يحاولون استغلال الوضع في أوكرانيا لشن هجمات... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T18:51+0000
2022-08-09T18:51+0000
2022-08-09T18:51+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
تنظيم داعش الإرهابي
هجمات
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وأشار فورونكوف إلى أن "تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) يدعو أنصاره إلى تنظيم هجمات في أوروبا، مستغلا الوضع في أوكرانيا".وتابع فورونكوف "على الرغم من أن ملاحظة الوجود النشط (للمتطرفين) وأنشطتهم بشكل رئيسي في المجتمعات المتأثرة بالصراعات العنيفة، فإن "داعش" والإرهابيين المرتبطين به يسعون أيضا إلى التحريض على الهجمات في مناطق أخرى من أجل زرع الخوف وإظهار القوة".واختتم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بالقول أن "إرهابيي "داعش" يحاولون استغلال تخفيف قيود فيروس كورونا والصراع الأوكراني لأغراضهم الخاصة".يذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، صرح في وقت سابق، بأن عدد مقاتلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) تضاعف منذ وصول "طالبان" إلى السلطة ثلاث مرات.قال كابولوف خلال مؤتمر صحفي من داخل مقر وكالة "سبوتنيك": "بقدر ما نفهم، وصل عددهم التقريبي إلى 6000. إذا كنت تتذكر، بعد وصول طالبان إلى السلطة وخطواتهم الصارمة ضد داعش، كان عددهم حوالي ألفي".وأضاف كابولوف قائلا: "هذا يعني، زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف وهذا هو الجانب الأكثر سلبية في تطور الوضع الأفغاني، لأن داعش، كما في السابق، يتم شحذها لزعزعة الاستقرار ليس فقط في أفغانستان نفسها، ولكن أيضًا داخل جيرانها".يذكر أن قال فلاديمير فورونكوف، قال في شهر مارس/أذار الماضي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد طشقند ، إن تنظيم القاعدة لا يزال خارج السيطرة، وأن "داعش" ضاعفت أعدادها في أفغانستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/الخارجية-الروسية-تضاعف-عدد-مقاتلي-داعش-في-أفغانستان-منذ-وصول-طالبان-إلى-السلطة-1065679330.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, تنظيم داعش الإرهابي, هجمات
الأمم المتحدة: "داعش" يحاول استغلال الوضع في أوكرانيا لشن هجمات في أوروبا
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قال فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إن إرهابيي "داعش" يحاولون استغلال الوضع في أوكرانيا لشن هجمات في أوروبا.
وأشار فورونكوف إلى أن "تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) يدعو أنصاره إلى تنظيم هجمات في أوروبا، مستغلا الوضع في أوكرانيا".
وتابع فورونكوف "على الرغم من أن ملاحظة الوجود النشط (للمتطرفين) وأنشطتهم بشكل رئيسي في المجتمعات المتأثرة بالصراعات العنيفة، فإن "داعش" والإرهابيين المرتبطين به يسعون أيضا إلى التحريض على الهجمات
في مناطق أخرى من أجل زرع الخوف وإظهار القوة".
واختتم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
بالقول أن "إرهابيي "داعش" يحاولون استغلال تخفيف قيود فيروس كورونا والصراع الأوكراني لأغراضهم الخاصة".
يذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، صرح في وقت سابق، بأن عدد مقاتلي تنظيم "داعش"
(الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) تضاعف منذ وصول "طالبان" إلى السلطة ثلاث مرات.
قال كابولوف خلال مؤتمر صحفي من داخل مقر وكالة "سبوتنيك": "بقدر ما نفهم، وصل عددهم التقريبي إلى 6000. إذا كنت تتذكر، بعد وصول طالبان إلى السلطة وخطواتهم الصارمة ضد داعش، كان عددهم حوالي ألفي".
وأضاف كابولوف قائلا: "هذا يعني، زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف وهذا هو الجانب الأكثر سلبية في تطور الوضع الأفغاني
، لأن داعش، كما في السابق، يتم شحذها لزعزعة الاستقرار ليس فقط في أفغانستان نفسها، ولكن أيضًا داخل جيرانها".
يذكر أن قال فلاديمير فورونكوف، قال في شهر مارس/أذار الماضي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد طشقند ، إن تنظيم القاعدة لا يزال خارج السيطرة، وأن "داعش" ضاعفت أعدادها في أفغانستان.