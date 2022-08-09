https://arabic.sputniknews.com/20220809/الاتحاد-الأوروبي-نتوقع-قرارات-سياسية-حاسمة-بشأن-الاتفاق-النووي-الإيراني--1066224166.html
الاتحاد الأوروبي: نتوقع قرارات سياسية حاسمة بشأن الاتفاق النووي الإيراني
الاتحاد الأوروبي: نتوقع قرارات سياسية حاسمة بشأن الاتفاق النووي الإيراني
أكد الاتحاد الأوروبي أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل لم يحدد سقفا زمنيا لتلقي ردود العواصم المعنية بشأن النص النهائي الذي قدمه بغية إحياء اتفاق... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T16:07+0000
2022-08-09T16:07+0000
2022-08-09T16:07+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وقال رئيس الناطقين الرسميين باسم المفوضية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء: "دور السيد بوريل ليس فرض موعد نهائي على المشاركين. لدينا نص نهائي الآن معروض على المفاوضين وننتظر إجابة بنعم أو لا".وقال ستانو، "ولّت 4 أيام من النقاش ومحاولات تقريب وجهات النظر في فيينا، حيث تفاوضنا حول ما يمكن التفاوض عليه".كان بوريل قد أعلن مؤخرا عن تقديمه مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة والمشتركة يتناول بالتفصيل الدقيق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى المسار الصحيح.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/عبد-اللهيان-لـبوريل-الاتفاق-النووي-النهائي-يجب-أن-يضمن-حقوق-شعب-إيران-ورفع-العقوبات-بشكل-دائم-1066174674.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
الاتحاد الأوروبي: نتوقع قرارات سياسية حاسمة بشأن الاتفاق النووي الإيراني
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أكد الاتحاد الأوروبي أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل لم يحدد سقفا زمنيا لتلقي ردود العواصم المعنية بشأن النص النهائي الذي قدمه بغية إحياء اتفاق إيران النووي.
أمستردام - سبوتنيك
. وقال رئيس الناطقين الرسميين باسم المفوضية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء: "دور السيد بوريل ليس فرض موعد نهائي على المشاركين. لدينا نص نهائي الآن معروض على المفاوضين وننتظر إجابة بنعم أو لا".
وقال ستانو، "ولّت 4 أيام من النقاش ومحاولات تقريب وجهات النظر في فيينا، حيث تفاوضنا حول ما يمكن التفاوض عليه".
وأشار إلى أن بوريل "يتوقع حاليا اتخاذ الدول قرارات سياسية حاسمة للتوقيع على هذه الصفقة".
كان بوريل قد أعلن مؤخرا عن تقديمه مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة والمشتركة يتناول بالتفصيل الدقيق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني
إلى المسار الصحيح.
واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران
، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.