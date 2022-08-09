https://arabic.sputniknews.com/20220809/البيت-الأبيض-يعترف-بوجود-آثار-متبقية-بعد-كوفيد-19-لدى-بايدن-1066232945.html

البيت الأبيض يعترف بوجود "آثار متبقية" بعد "كوفيد 19" لدى بايدن

البيت الأبيض يعترف بوجود "آثار متبقية" بعد "كوفيد 19" لدى بايدن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن جو بايدن، الرئيس الأمريكي، يعاني من آثار متبقية بعد شفائه من مرض "كوفيد-19". 09.08.2022, سبوتنيك عربي

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2022-08-09T22:20+0000

جو بايدن

فيروس كورونا

أخبار العالم الآن

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واشنطن، 9 أغسطس – سبوتنيك. وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أن "ما نراه الآن هو آثار متبقية".ويعد جو بايدن، الذي يناهز عمره 80 عاما، أحد أكبر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل صحته مصدر اهتمام دائم، خاصة بعدما تعرضه لانتقادات كثيرة في ظل التكرار اللافت للمواقف المحرجة التي يقع فيها إضافة إلى زلات اللسان المتكررة.وكان الرئيس الأمريكي قد ظهر للمرة الأولى بعد إعلان البيت الأبيض، الأحد الماضي، أن طبييه سمح له بممارسة أعماله بشكل مباشر، عقب اجتيازه اختبارا سلبيا آخر لفيروس كورونا.وشارك الرئيس الأمريكي في إيجاز عن آثار الفيضانات في كنتاكي، حيث سعل بلا انقطاع. كما كان واضحا لبعض مشاهدي البث مظهره المتعب. وقال أحد المستخدمين "يبدو أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي من المرض أكثر من ترامب"، في حين قال آخر بأن بايدن "يبدو ضعيفًا للغاية".وطلب الصحفيون من بايدن الاقتراب للإدلاء بتصريح، فقام بالتلويح لهم وهو يحمل الكمامة في يده. وعندما سئل "كيف يشعر" وعن وضعه الصحي، قال: "كل شيء جيد ".وكان بايدن قد أعلن إصابته للمرة الأولى بفيروس كورونا في 21 يوليو/تموز الماضي، وفي يوم 26 من الشهر نفسه جاءت نتيجة اختباره سلبية.لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو، مما أجبره على المكوث في الحجر الصحي لمدة أسبوع.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/دق-ناقوس-الخطر-بشأن-صحة-بايدن-بعد-أول-ظهور-علني-1066178028.html

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جو بايدن, فيروس كورونا, أخبار العالم الآن