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الجزائر مستعدة لتصدير كميات أكبر من الكهرباء إلى تونس

الجزائر مستعدة لتصدير كميات أكبر من الكهرباء إلى تونس

قال المدير العام لمجمع "سونلغاز" في الجزائر، مراد عجال، إن بلاده مستعدة لرفع كميات الكهرباء المصدرة نحو تونس، وذلك في حالة زيادة الطلب عليها. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

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الجزائر

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وأشار على هامش جلسة عمل جمعته مع إطارات مركزية من مجمع "سونلغاز" بالسلطات المحلية، إلى أن "الجزائر التي تصدّر يوميا أكثر من 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية نحو دولة تونس الشقيقة مستعدة للرفع من كميات الكهرباء المصدرة في حالة زيادة الطلب عليها"، وفقة لوكالة الأنباء الجزائرية (واج).كما لفت المدير العام لمجمع "سونلغاز" إلى أن "هناك مشروع قيد الدراسة في الوقت الحالي يتعلق بتصدير الكهرباء نحو دولة إيطاليا".وشدد مراد عجال على أن "سونلغاز اكتسبت خبرة كبيرة خاصة في مجال التكوين، وهو الأمر الذي سمح للمجمع بالتواجد في 10 دول أفريقية للإشراف على تكوين إطارات هذه الدول في مجال الكهرباء والغاز".وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحثت الجزائر وتونس زيادة حجم إمداد تونس بالغاز، وكذلك دعم الربط بشبكة الكهرباء.وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان، إن الوزير محمد عرقاب بحث مع نظيرته التونسية نائلة نويرة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حالة تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية. كما تعلق الأمر أيضًا برفع القدرات التشغيلية والتوصيلات الكهربائية بين البلدين، وكذلك دراسة إمكانية إمداد تونس بالمحروقات (النفط الخام والغاز الطبيعي المسال).

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