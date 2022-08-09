https://arabic.sputniknews.com/20220809/الجيش-الإسرائيلي-اعتقال-5-أفراد-قرب-السياج-الحدودي-مع-الأردن-وإحباط-محاولة-تهريب-سلاح-في-البقاع-1066198516.html

الجيش الإسرائيلي: اعتقال 5 أفراد قرب السياج الحدودي مع الأردن وإحباط محاولة تهريب سلاح في البقاع

الجيش الإسرائيلي: اعتقال 5 أفراد قرب السياج الحدودي مع الأردن وإحباط محاولة تهريب سلاح في البقاع

أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "اعتقال 5 أفراد قرب السياج الحدودي مع الأردن، وإحباط محاولة تهريب سلاح في البقاع". 09.08.2022, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "مقاتلات الجيش أحبطت محاولة تهريب 8 أسلحة في منطقة البقاع والوادي"، مشيرا إلى أن "المراقبة حددت الليلة الماضية أربعة مشتبه بهم اقتربوا من منطقة السياج الحدودي من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة البقاع وتقسيم إيمكيم الإقليمي".وأضاف أن "جنودا من جيش الدفاع الإسرائيلي ووحدة دفاع عن النفس هرعوا إلى المنطقة واعتقلوا المشتبه بهم الذين كانوا يحملون ثمانية أسلحة من نوع بنادق الصيد، مؤكدا "مصادرة الأسلحة واعتقال المشتبه بهم، وتم نقل الأسلحة والمتهمين الخمسة إلى شرطة إسرائيل".وأصيب 4 إسرائيليين، اثنان منهم بجروح خطيرة، في يوليو/ تموز الماضي، إثر حادث تصادم بحري في مدينة العقبة الأردنية وتم إجلاؤهم جوا إلى أحد المستشفيات قرب تل أبيب، بحسب إعلام عبري.وذكرت قناة "كان" الرسمية، "أصيب فتى إسرائيلي 14 عاما بجروح بالغة الخطورة، وأصيبت والدته 46 عاما بجروح خطيرة، وأصيب والده 53 عاما بجروح متوسطة، إثر حادث خلال ممارستهم أنشطة رياضات مائية في مدينة العقبة الساحلية الأردنية. وأصيب طفل آخر، وهو فرد من عائلة أخرى كان يقيم معهم، بجروح طفيفة".وذكرت القناة أن أفراد العائلة من سكان قرية الرينة قرب الناصرة شمالي إسرائيل، مشيرة إلى أن الحادث وقع بعد تصادم قارب رياضات بحرية وقارب نزهة كان يستقله الإسرائيليون الأربعة في خليج العقبة مقابل شاطئ الفنادق.وبحسب القناة فإن المصابين من فلسطيني 48 (عرب إسرائيل)، وهم أقارب النائبة في الكنيست غيداء ريناوي زعبي، لافتة إلى أن وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، تدخل شخصيا للمساعدة في إجلاء الجرحى إلى إسرائيل.

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