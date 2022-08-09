https://arabic.sputniknews.com/20220809/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-4-فلسطينيين-في-أنحاء-الضفة-الغربية-فيديو-وصور-1066197048.html

الجيش الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية... فيديو وصور

الجيش الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية... فيديو وصور

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتقل الليلة الماضية أربعة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (شاباك) وقوات... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T09:35+0000

2022-08-09T09:35+0000

2022-08-09T09:43+0000

إسرائيل

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وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على موقع "تويتر": "بالتزامن مع العمليات في مدينة نابلس، اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة أربعة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية".وأضاف: "عمل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الأمن الليلة في عدة مواقع في جميع أنحاء منطقة يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، بما في ذلك في قرى عناتا (شمال شرق القدس) وذنابة في مدينة طولكرم (شمال)، ومدينة نابلس (شمال)".وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل فلسطينيين اثنين بدعوى الاشتباه في قيامهما "بنشاط إرهابي" في بلدتي الشواورة وحوسان في بيتي لحم (جنوب).وأضاف: "في إطار العمليات في قرية قلقس ومدينة الخليل (جنوب) تم العثور على أسلحة غير شرعية من قنابل يدوية وقطع أسلحة وذخائر. كما تم مصادرة سيارة مسروقة".وختم الجيش بيانه بالقول: "أُلقي القبض على أربعة مطلوبين خلال الليل. تم نقل المطلوبين والأسلحة المضبوطة لمزيد من التحقيقات من قبل قوات الأمن. لا خسائر في صفوف قواتنا".يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء "ارتقاء ثلاثة شهداء، إضافة إلى 69 إصابة بينها 7 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".وأوضحت الوزارة، أن "الشهداء الثلاثة هم: إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وأضافت: "أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا، أن عدد الإصابات قد ارتفع إلى 69 إصابة، بعد عملية الاقتحام للبلدة القديمة، ومحاصرة إحدى البنايات، وتفجيرها بصاروخ "انيرجا"، ما ألحق دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات المجاورة".وفي وقت سابق، قال مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تبادلا لإطلاق النار دار على مدى 3 ساعات بين قوات إسرائيلية وإبراهيم النابلسي وشخص آخر كانا يتحصنان داخل منزل في مدينة نابلس.وأضاف أن القوات الإسرائيلية استخدمت النيران الخفيفة قبل أن تطلق صواريخ من طراز "لاو" و"ماتادور" على المنزل ما أدى إلى مقتل النايلسي ومساعده.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "ينتمي النابلسي إلى كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح، وقد هرب عدة مرات من محاولات اعتقال قام بها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".

https://arabic.sputniknews.com/20220809/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-تبادل-إطلاق-النار-مع-النابلسي-استمر-3-ساعات-وفي-النهاية-ضربناه-بالصواريخ-1066194432.html

https://arabic.sputniknews.com/20220809/أنا-محاصر-ورايح-استشهد-بوصيكم-ما-تتركوا-الباردوة--تسجيل-منسوب-لإبراهيم-النابلسي-قبل-اغتياله--1066183659.html

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