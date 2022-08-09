https://arabic.sputniknews.com/20220809/الحكومة-المصرية-ندرس-تطبيق-التوقيت-الصيفي-العام-المقبل-فيديو-1066232342.html
الحكومة المصرية: ندرس تطبيق التوقيت الصيفي العام المقبل... فيديو
الحكومة المصرية: ندرس تطبيق التوقيت الصيفي العام المقبل... فيديو
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، أن الحكومة تدرس تطبيق التوقيت الصيفي بداية من العام المقبل. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T21:32+0000
2022-08-09T21:32+0000
2022-08-09T21:34+0000
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جاء هذا في مداخلة هاتفية،اليوم الثلاثاء، لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد".وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية إن توقيت الصيف ليس بدعة مصرية، مشيرا إلى أن 74 دولة على مستوى العالم تقوم بتطبيقه.وأضاف سعد أنه سوف يتم استكمال الدراسات التي تهدف للوقوف على جدوى تطبيق التوقيت الصيفي.وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق التوقيت الصيفي يتطلب إبلاغ جهات دولية مثل الجهات المتعلقة بالطيران، مشيرا إلى أن ذلك سيكون سببا في عدم تطبيقه خلال العام الحالي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
الحكومة المصرية: ندرس تطبيق التوقيت الصيفي العام المقبل... فيديو
21:32 GMT 09.08.2022 (تم التحديث: 21:34 GMT 09.08.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، أن الحكومة تدرس تطبيق التوقيت الصيفي بداية من العام المقبل.
جاء هذا في مداخلة هاتفية،اليوم الثلاثاء، لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد".
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية
إن توقيت الصيف ليس بدعة مصرية، مشيرا إلى أن 74 دولة على مستوى العالم تقوم بتطبيقه.
وأضاف سعد أنه سوف يتم استكمال الدراسات التي تهدف للوقوف على جدوى تطبيق التوقيت الصيفي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق التوقيت الصيفي يتطلب إبلاغ جهات دولية مثل الجهات المتعلقة بالطيران، مشيرا إلى أن ذلك سيكون سببا في عدم تطبيقه خلال العام الحالي.