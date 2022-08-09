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الدفاع الروسية: انخفاض عدد المرتزقة في أوكرانيا من 2741 إلى 2192 خلال أقل من شهر
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220809/الدفاع-الروسية-انخفاض-عدد-المرتزقة-في-أوكرانيا-من-2741-إلى-2192-خلال-أقل-من-شهر-1066199878.html
الدفاع الروسية: انخفاض عدد المرتزقة في أوكرانيا من 2741 إلى 2192 خلال أقل من شهر
الدفاع الروسية: انخفاض عدد المرتزقة في أوكرانيا من 2741 إلى 2192 خلال أقل من شهر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض عدد المرتزقة في أوكرانيا من 2741 إلى 2192 للفترة من 8 يوليو/ تموز إلى 5 أغسطس/آب الجاري. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T10:15+0000
2022-08-09T10:26+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان الإدارة العسكرية الروسية "خلال أربعة أسابيع تقريبا من 8 يوليو إلى 5 أغسطس، تمكنت القوات المسلحة الروسية والوحدات العسكرسة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من تصفية 335 مسلحا، فيما انخفض عدد المرتزقة في أوكرانيا من 2742 إلى 2192 ".
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الدفاع الروسية: انخفاض عدد المرتزقة في أوكرانيا من 2741 إلى 2192 خلال أقل من شهر

10:15 GMT 09.08.2022 (تم التحديث: 10:26 GMT 09.08.2022)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض عدد المرتزقة في أوكرانيا من 2741 إلى 2192 للفترة من 8 يوليو/ تموز إلى 5 أغسطس/آب الجاري.
وجاء في بيان الإدارة العسكرية الروسية "خلال أربعة أسابيع تقريبا من 8 يوليو إلى 5 أغسطس، تمكنت القوات المسلحة الروسية والوحدات العسكرسة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من تصفية 335 مسلحا، فيما انخفض عدد المرتزقة في أوكرانيا من 2742 إلى 2192 ".
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