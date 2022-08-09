https://arabic.sputniknews.com/20220809/الدوما-776-من-الشركات-الأجنبية-لم-تغادر-روسيا-بعد-العقوبات-1066182304.html
الدوما: 77.6% من الشركات الأجنبية لم تغادر روسيا بعد العقوبات
الدوما: 77.6% من الشركات الأجنبية لم تغادر روسيا بعد العقوبات
قال رئيس مجلس "الدوما" الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية لم تغلق أعمالها في روسيا. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T06:14+0000
2022-08-09T06:14+0000
2022-08-09T06:14+0000
اقتصاد
روسيا
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ووفقا له، على الرغم من الضغوط والابتزاز والعقوبات غير المسبوقة، بقيت 77.6% من ما مجموعه 1382 شركة أجنبية في البلاد.وقال فولودين: "لقد جلدت واشنطن وبروكسل نفسيهما. وقد أدت سياسة العقوبات إلى زيادة الأسعار والتضخم ونقص موارد الطاقة عندهما".وأشار إلى أن الشركات الأجنبية تتردد في مغادرة السوق الروسية ليس فقط بسبب التكلفة المادية الكبيرة، بل لأن ذلك يحرمها من احتمالات العودة.بعد بدء العملية الخاصة الروسية لنزع سلاح أوكرانيا، زاد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، وتم تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل سبع حزم من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط.ومثلت هذه التدابير حربا اقتصادية، لم يكن لها مثيل. وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة خطيرة على الاقتصاد العالمي بأكمله.
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اقتصاد, روسيا
الدوما: 77.6% من الشركات الأجنبية لم تغادر روسيا بعد العقوبات
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قال رئيس مجلس "الدوما" الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية لم تغلق أعمالها في روسيا.
ووفقا له، على الرغم من الضغوط والابتزاز والعقوبات غير المسبوقة، بقيت 77.6% من ما مجموعه 1382 شركة أجنبية في البلاد.
وقال فولودين: "لقد جلدت واشنطن وبروكسل نفسيهما. وقد أدت سياسة العقوبات إلى زيادة الأسعار والتضخم ونقص موارد الطاقة عندهما".
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية تتردد في مغادرة السوق الروسية ليس فقط بسبب التكلفة المادية الكبيرة، بل لأن ذلك يحرمها من احتمالات العودة.
بعد بدء العملية الخاصة الروسية لنزع سلاح أوكرانيا، زاد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، وتم تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل سبع حزم من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط.
ومثلت هذه التدابير حربا اقتصادية، لم يكن لها مثيل. وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة خطيرة على الاقتصاد العالمي بأكمله.