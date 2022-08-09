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الرئيس المصري يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر
الرئيس المصري يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T17:07+0000
2022-08-09T17:07+0000
مصر
قطر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم العربي
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وذلك فى إطار تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات الإقليمية.وخلال الاتصال، تم أيضا بحث بعض الموضوعات فى إطار علاقات التعاون الثنائي.كما تم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذى تشهده حالياً أطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في إطار صون الأمن القومي العربي.من جانبه، أكد الرئيس المصري الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وذلك فى إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير.وبدوره، ثمّن أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون.وأعرب عن تقديره العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس السيسي، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/السيسي-يؤكد-أن-زيارة-أمير-قطر-إلى-مصر-ترسخ-لمسار-تطوير-العلاقات-الثنائية--1064194371.html
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مصر, قطر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي

الرئيس المصري يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر

17:07 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / EGYPTIAN PRESIDENCYالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية في القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / EGYPTIAN PRESIDENCY
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تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وذلك فى إطار تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات الإقليمية.
وخلال الاتصال، تم أيضا بحث بعض الموضوعات فى إطار علاقات التعاون الثنائي.
كما تم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذى تشهده حالياً أطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في إطار صون الأمن القومي العربي.
من جانبه، أكد الرئيس المصري الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وذلك فى إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير.
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وبدوره، ثمّن أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وأعرب عن تقديره العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس السيسي، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.
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