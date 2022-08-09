https://arabic.sputniknews.com/20220809/السعودية-توسع-قائمة-موردي-المنتجات-الغذائية-من-روسيا-1066197882.html
السعودية توسع قائمة موردي المنتجات الغذائية من روسيا
السعودية توسع قائمة موردي المنتجات الغذائية من روسيا
أكدت الخدمة الاتحادية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في بيان، أن قائمة المصدرين الروس للمنتجات الحيوانية إلى المملكة العربية السعودية توسعت لتشمل عدة... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T09:44+0000
2022-08-09T09:44+0000
2022-08-09T09:44+0000
العالم العربي
روسيا
اقتصاد
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وجاء في البيان: "حصل مصدر آخر للعسل وأربع شركات روسية لإنتاج الأسماك وشركة واحدة لإنتاج لحم الضأن ولحم البقر على حق الوصول إلى سوق المملكة العربية السعودية".تم توسيع قائمة شركات تصدير العسل والمنتجات السمكية ومنتجات اللحوم بناء على قرار إدارة الغذاء والدواء الحكومية في السعودية.في الوقت الحالي، يحق لسبعة من منتجي العسل و29 شركة لإنتاج الأسماك وسبع شركات لإنتاج لحم الضأن ولحم البقر من روسيا تصدير المنتجات إلى المملكة العربية السعودية، كما يوضح البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/محادثة-هاتفية-بين-الرئيس-بوتين-وولي-العهد-السعودي-محمد-بن-سلمان-1061255933.html
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العالم العربي, روسيا, اقتصاد
السعودية توسع قائمة موردي المنتجات الغذائية من روسيا
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أكدت الخدمة الاتحادية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في بيان، أن قائمة المصدرين الروس للمنتجات الحيوانية إلى المملكة العربية السعودية توسعت لتشمل عدة شركات جديدة.
وجاء في البيان: "حصل مصدر آخر للعسل وأربع شركات روسية لإنتاج الأسماك وشركة واحدة لإنتاج لحم الضأن ولحم البقر على حق الوصول إلى سوق المملكة العربية السعودية".
تم توسيع قائمة شركات تصدير العسل والمنتجات السمكية ومنتجات اللحوم بناء على قرار إدارة الغذاء والدواء الحكومية في السعودية.
في الوقت الحالي، يحق لسبعة من منتجي العسل و29 شركة لإنتاج الأسماك وسبع شركات لإنتاج لحم الضأن ولحم البقر من روسيا تصدير المنتجات إلى المملكة العربية السعودية، كما يوضح البيان.