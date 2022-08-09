https://arabic.sputniknews.com/20220809/السودان-يثمن-الموقف-القطري-الداعم-لعملية-الانتقال-الديمقراطي-في-بلاده-1066233329.html
السودان يثمن الموقف القطري الداعم لعملية الانتقال الديمقراطي في بلاده
السودان يثمن الموقف القطري الداعم لعملية الانتقال الديمقراطي في بلاده
ثمَّن وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم الأربعاء، المواقف القطرية الداعمة لعملية الانتقال الديمقراطي في بلاده. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T23:56+0000
2022-08-09T23:56+0000
2022-08-09T23:56+0000
قطر
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية، فجر اليوم الأربعاء، أن علي الصادق ثمَّن المواقف القطرية الداعمة لعملية الانتقال الديمقراطي في بلاده، ومتابعتها لمراحل اتفاقية جوبا لسلام السودان، باعتبارها أحد الضامنين لهذه الاتفاقية.وأشاد الوزير السوداني، فور عودته من الدوحة، بعد مشاركته في حفل التوقيع على اتفاقية السلام في تشاد، بالدور القطري في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية ودول الجوار الإقليمية.وأعرب علي الصادق عن تطلع بلاده لدعم قطر لأطراف اتفاقية السلام التشادية حتى تتمكن من تنفيذ الاتفاقية من أجل إحلال السلام في تشاد، موجها شكر وتقدير بلاده لجهود دولة قطر في إطلاقها حملة "سالمة يا سودان"، والتي أطلقتها الدوحة للوقوف إلى جانب ضحايا السيول والفيضانات في السودان.وشدد وزير الخارجية السوداني المكلف على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولتي قطر والسودان وآليات تطويرها، خاصة لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، مؤكدا التزام الحكومة السودانية بإزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الخارجية، ومنها الاستثمارات الزراعية القطرية.
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قطر, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
السودان يثمن الموقف القطري الداعم لعملية الانتقال الديمقراطي في بلاده
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ثمَّن وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم الأربعاء، المواقف القطرية الداعمة لعملية الانتقال الديمقراطي في بلاده.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، فجر اليوم الأربعاء، أن علي الصادق ثمَّن المواقف القطرية الداعمة لعملية الانتقال الديمقراطي في بلاده، ومتابعتها لمراحل اتفاقية جوبا لسلام السودان، باعتبارها أحد الضامنين لهذه الاتفاقية.
وأشاد الوزير السوداني
، فور عودته من الدوحة، بعد مشاركته في حفل التوقيع على اتفاقية السلام في تشاد، بالدور القطري في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية ودول الجوار الإقليمية.
وأعرب علي الصادق عن تطلع بلاده لدعم قطر لأطراف اتفاقية السلام التشادية حتى تتمكن من تنفيذ الاتفاقية من أجل إحلال السلام في تشاد، موجها شكر وتقدير بلاده لجهود دولة قطر في إطلاقها حملة "سالمة يا سودان"، والتي أطلقتها الدوحة للوقوف إلى جانب ضحايا السيول والفيضانات
في السودان.
وشدد وزير الخارجية السوداني المكلف على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولتي قطر والسودان وآليات تطويرها، خاصة لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، مؤكدا التزام الحكومة السودانية بإزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الخارجية، ومنها الاستثمارات الزراعية القطرية.