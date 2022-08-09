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https://arabic.sputniknews.com/20220809/الصحة-الفلسطينية-مقتل-3-شبان-بينهم-إبراهيم-النابلسي-وإصابة-40-في-عدوان-إسرائيلي-على-نابلس-1066193992.html
الصحة الفلسطينية: مقتل 3 شبان بينهم إبراهيم النابلسي وإصابة 40 في عدوان إسرائيلي على نابلس
الصحة الفلسطينية: مقتل 3 شبان بينهم إبراهيم النابلسي وإصابة 40 في عدوان إسرائيلي على نابلس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن "مقتل 3 شباب وإصابة 40 آخرين، بينها 4 حالات حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس". 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T08:22+0000
2022-08-09T08:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن "شهداء نابلس هم إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، وهم من قادة كتائب شهداء الأقصى، حيث ارتقوا بعد اشتباك عنيف خاضوه مع قوات الاحتلال مع مجموعة أخرى من المقاومين".وأضافت الوزارة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، أن "القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة، وحاصرت إحدى البنايات، وأطلقت بصاروخ "إنيرجا"، ما ألحق دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات المجاورة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "مقتل فلسطينيين اثنين إثر عملية مداهمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة".ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانًا أكد فيه أنه "في نهاية عملية مطاردة وعملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك والجيش الإسرائيلي، قُتل الفلسطيني إبراهيم النابلسي وشاب آخر معه"، موضحا أنه "تم تبادل لإطلاق النار خلال العملية، واستخدم الجيش الإسرائيلي وسائل خاصة بينها صواريخ محمولة على الكتف".وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الرسمية، قالت في وقت سابق، إن قوة من وحدة "يمام" الخاصة التابعة للشرطة اغتالت النابلسي بعد محاصرة منزله صباح اليوم الثلاثاء في مدينة نابلس.كما قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: إن "النابلسي ينتمي إلى كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح، وقد هرب عدة مرات من محاولات اعتقال قام بها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".وزعمت القناة أن النابلسي كان متورطا في هجوم إطلاق النار على "قبر يوسف" الذي وقع في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي في نابلس، حيث أصيب جندي ومستوطنان.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الصحة الفلسطينية: مقتل 3 شبان بينهم إبراهيم النابلسي وإصابة 40 في عدوان إسرائيلي على نابلس

08:22 GMT 09.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون جثماني الشابين العزيزي وصبح في نابلس
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثماني الشابين العزيزي وصبح في نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن "مقتل 3 شباب وإصابة 40 آخرين، بينها 4 حالات حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".
وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن "شهداء نابلس هم إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، وهم من قادة كتائب شهداء الأقصى، حيث ارتقوا بعد اشتباك عنيف خاضوه مع قوات الاحتلال مع مجموعة أخرى من المقاومين".
وأضافت الوزارة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، أن "القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة، وحاصرت إحدى البنايات، وأطلقت بصاروخ "إنيرجا"، ما ألحق دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات المجاورة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "مقتل فلسطينيين اثنين إثر عملية مداهمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة".
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانًا أكد فيه أنه "في نهاية عملية مطاردة وعملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك والجيش الإسرائيلي، قُتل الفلسطيني إبراهيم النابلسي وشاب آخر معه"، موضحا أنه "تم تبادل لإطلاق النار خلال العملية، واستخدم الجيش الإسرائيلي وسائل خاصة بينها صواريخ محمولة على الكتف".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الرسمية، قالت في وقت سابق، إن قوة من وحدة "يمام" الخاصة التابعة للشرطة اغتالت النابلسي بعد محاصرة منزله صباح اليوم الثلاثاء في مدينة نابلس.
كما قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: إن "النابلسي ينتمي إلى كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح، وقد هرب عدة مرات من محاولات اعتقال قام بها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
وزعمت القناة أن النابلسي كان متورطا في هجوم إطلاق النار على "قبر يوسف" الذي وقع في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي في نابلس، حيث أصيب جندي ومستوطنان.
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