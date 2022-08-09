https://arabic.sputniknews.com/20220809/الصين-ترد-على-تشكيك-الرئيس-البرازيلي-في-فعالية-لقاحاتها-المضادة-لكورونا-1066220126.html

الصين ترد على تشكيك الرئيس البرازيلي في فعالية لقاحاتها المضادة لكورونا

الصين ترد على تشكيك الرئيس البرازيلي في فعالية لقاحاتها المضادة لكورونا

ردت الصين، اليوم الثلاثاء، على تشكيك الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في فعالية اللقاحات الصينية المضادة لفيروس "كورونا" المستجد. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T14:57+0000

2022-08-09T14:57+0000

2022-08-09T14:57+0000

الصين

العالم

فيروس كورونا

منتخب البرازيل

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية: "أولا، أود أن أقول إن فعالية اللقاحات الصينية وفعالية التدابير الصينية لمكافحة (كوفيد-19)، كما يشهد عليها المجتمع الدولي، لا شك فيها".وتابع مشيرا إلى أنه "منذ بدء انتشار (كوفيد-19) حول العالم، كان لدى الصين والبرازيل تعاون سليم في مكافحة الوباء، وقد لعبت اللقاحات الصينية دورا إيجابيا في استجابة البرازيل لفيروس "كورونا" المستجد".ولفت إلى أنه "في فبراير/ شباط 2021، أجريت تجربة واسعة النطاق في مدينة سيرانا البرازيلية باستخدام لقاحات صنعتها شركة "سينوفاك" الصينية، بعد أن تلقى سكان البلدة جرعتين، وقد أشارت البيانات إلى انخفاض كبير في حالات الأعراض بنسبة 80 بالمئة، و95 بالمئة في الوفيات، و86 بالمئة في المستشفيات".كما ذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية أن "معهد بوتانتان قال إن لقاحات "سينوفاك" تظل آمنة وفعالة في التلقيح على نطاق واسع في البرازيل، وتظل فعالة على الرغم من التنقل العالي، وتوفر الحماية لجميع السكان".وختم رده قائلا: "نحن على استعداد للعمل مع الجانب البرازيلي لمواصلة بذل جهود دؤوبة لهزيمة الوباء في وقت مبكر".وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، انتقد مرارا وتكرارا جرعات لقاح "سينوفاك" الصيني، التي تم اختبارها في مراحل متأخرة من قبل معهد بوتانتان في ساو باولو، ووصفها بأنها "غير جديرة بالثقة".

https://arabic.sputniknews.com/20211223/دراسة-تتوصل-لنتائج-صادمة-بشأن-دور-لقاح-سينوفاك-الصيني-في-مكافحة-أوميكرون-1054486405.html

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الصين, العالم, فيروس كورونا, منتخب البرازيل