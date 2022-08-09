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https://arabic.sputniknews.com/20220809/الصين-تعلن-استمرار-المناورات-العسكرية-حول-تايوان-وسط-تكهنات-بعزل-الجزيرة-1066220269.html
الصين تعلن استمرار المناورات العسكرية حول تايوان وسط تكهنات بعزل الجزيرة
الصين تعلن استمرار المناورات العسكرية حول تايوان وسط تكهنات بعزل الجزيرة
أعلن الجيش الصيني اليوم الثلاثاء، أن قواته البحرية والجوية ستواصل التدريبات المشتركة في المياه والمجال الجوي حول تايوان (الصين)، بعد أربعة أيام من التدريبات... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T14:59+0000
2022-08-09T14:59+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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من دون تحديد موعد نهائي، قالت قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي إن التدريبات القادمة مخصصة للإعداد لعمليات "الدفاع المشترك" و"الحصار المشترك" للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".أصدرت إدارة السلامة البحرية في بكين أيضا تحذيرا ملاحيا، يقيد الدخول إلى المياه الشرقية لجزيرة نانسان في تشانجيانغ في بحر الصين الجنوبي من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم، حيث يبدأ التدريب على الرماية.جاءت هذه الإعلانات بعد ساعات فقط من تصريح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بأنه "غير قلق" بشأن زيادة ضغط جيش التحرير الشعبي. قال بايدن: "أنا قلق من أنهم يتحركون بقدر ما يتحركون. لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون أي شيء آخر".وقال رئيس التحرير السابق للصحيفة القومية "غلوبال تايمز" هو شيجين إن التدريبات العسكرية أصبحت "حقيقة جديدة" في مضيق تايوان. وكتب هو على موقع "ويبو": "بصدق، التدريبات العسكرية أشبه ببداية تطبيع جيش التحرير الشعبي لعناصر جديدة في أفعاله في مضيق تايوان".وتابع: "أصبح إغلاق الجزيرة أمرا واقعيا يمكن تنفيذه في أي وقت، ومن الواضح أن شريان الحياة لتايوان أصبح في أيدي الصين. استقلال تايوان يؤدي إلى طريق مسدود، ولا توجد قوة يمكنها وقف إعادة التوحيد عبر المضيق، وبعد تدريبات الأسبوع الماضي، يرى العالم بأسره هذا الأمر بشكل أكثر وضوحا".
https://arabic.sputniknews.com/20220809/تايوان-تطلق-مناورة-مدفعية-بالذخيرة-الحية-لمحاكاة-صد-هجوم-صيني-1066180913.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الصين تعلن استمرار المناورات العسكرية حول تايوان وسط تكهنات بعزل الجزيرة

14:59 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
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أعلن الجيش الصيني اليوم الثلاثاء، أن قواته البحرية والجوية ستواصل التدريبات المشتركة في المياه والمجال الجوي حول تايوان (الصين)، بعد أربعة أيام من التدريبات غير المسبوقة بالذخيرة الحية.
من دون تحديد موعد نهائي، قالت قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي إن التدريبات القادمة مخصصة للإعداد لعمليات "الدفاع المشترك" و"الحصار المشترك" للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
أصدرت إدارة السلامة البحرية في بكين أيضا تحذيرا ملاحيا، يقيد الدخول إلى المياه الشرقية لجزيرة نانسان في تشانجيانغ في بحر الصين الجنوبي من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم، حيث يبدأ التدريب على الرماية.
تايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
تايوان تطلق مناورة مدفعية بالذخيرة الحية لمحاكاة صد هجوم صيني
02:02 GMT
جاءت هذه الإعلانات بعد ساعات فقط من تصريح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بأنه "غير قلق" بشأن زيادة ضغط جيش التحرير الشعبي. قال بايدن: "أنا قلق من أنهم يتحركون بقدر ما يتحركون. لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون أي شيء آخر".
وقال رئيس التحرير السابق للصحيفة القومية "غلوبال تايمز" هو شيجين إن التدريبات العسكرية أصبحت "حقيقة جديدة" في مضيق تايوان. وكتب هو على موقع "ويبو": "بصدق، التدريبات العسكرية أشبه ببداية تطبيع جيش التحرير الشعبي لعناصر جديدة في أفعاله في مضيق تايوان".
وتابع: "أصبح إغلاق الجزيرة أمرا واقعيا يمكن تنفيذه في أي وقت، ومن الواضح أن شريان الحياة لتايوان أصبح في أيدي الصين. استقلال تايوان يؤدي إلى طريق مسدود، ولا توجد قوة يمكنها وقف إعادة التوحيد عبر المضيق، وبعد تدريبات الأسبوع الماضي، يرى العالم بأسره هذا الأمر بشكل أكثر وضوحا".
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