https://arabic.sputniknews.com/20220809/الكرملين-حول-خطط-عقد-المحادثة-بين-أردوغان-والأسد-إنها-قضايا-ثنائية-بين-دمشق-وأنقرة-1066196788.html

الكرملين حول خطط عقد المحادثة بين أردوغان والأسد: إنها قضايا ثنائية بين دمشق وأنقرة

الكرملين حول خطط عقد المحادثة بين أردوغان والأسد: إنها قضايا ثنائية بين دمشق وأنقرة

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على خطط عقد المحادثة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، بأنها قضايا ثنائية بين دمشق... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T09:31+0000

2022-08-09T09:31+0000

2022-08-09T10:21+0000

روسيا

العالم العربي

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وقال بيسكوف: "تمت مناقشة الشؤون السورية من قبل قادة روسيا وتركيا، والباقي قضايا ثنائية بين دمشق وأنقرة".كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد، ربما يجريان اتصالا هاتفيًا، خلال الفترة المقبلة، باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ونشرت صحيفة "تركيا" تقريرا، استندت من خلاله إلى مصادر خاصة بها، أن أردوغان، الذي زار سوتشي الروسية مؤخرا، تبادل وجهات النظر حول سوريا مع الرئيس بوتين؛ واقترح الرئيس الروسي أن يلتقي الأسد وأردوغان، من أجل حل مشكلة الإرهاب في سوريا.لكن أنقرة أوضحت أن الأمر ما زال مبكرا جدا على عقد لقاء بين الرئيسين؛ لكن يمكن إجراء مكالمة هاتفية.وأوضحت الصحيفة أيضًا، أن هناك اتصالات دبلوماسية من بلد خليجي وآخر أفريقي، مع سوريا وتركيا؛ من أجل ترتيب لقاء بين الأسد وأردوغان.وكان بوتين وأردوغان أكدا، خلال قمتهما الثنائية في سوتشي، دعمهما الحفاظ على وحدة سوريا.وأعلن أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لمكافحة "الإرهاب"، وإنشاء ما وصفها بـ "المنطقة الآمنة"؛ مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً.وفيما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تعتبر دمشق التواجد التركي في البلاد احتلالاً.واحتجت سوريا، في رسالة بعثتها وزارة الخارجية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، على نية تركيا شن عملية عسكرية داخل أراضيها.وكان الرئيسان بوتين وأردوغان توصلا، في 17 من أيلول/سبتمبر 2018، خلال قمة عقدت في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب شمالي سوريا، بعمق 15-20 كيلومتراً؛ مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا).وطالما تبادل الرئيسان التركي والسوري الاتهامات، خلال السنوات العشر الأخيرة، بعد تعهدات صريحة من أردوغان بالإطاحة بالأسد؛ فيما اتهم الأسد أردوغان بدعم الإرهاب واحتلال الأراضي السورية.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/-مصادر-إعلامية-تركية-أردوغان-والأسد-قد-يجريان-مكالمة-هاتفية-باقتراح-من-الرئيس-الروسي--1066194986.html

https://arabic.sputniknews.com/20220806/أردوغان-يدعو-بوتين-للقاء-زيلينسكي-في-تركيا-1066062936.html

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