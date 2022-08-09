https://arabic.sputniknews.com/20220809/الهلال-الأحمر-القطري-يعلن-عن-مساعدات-إنسانية-عاجلة-لغزة-بقيمة-11-مليون-دولار-1066226983.html
الهلال الأحمر القطري يعلن عن مساعدات إنسانية عاجلة لغزة بقيمة 1.1 مليون دولار
الهلال الأحمر القطري يعلن عن مساعدات إنسانية عاجلة لغزة بقيمة 1.1 مليون دولار
أعلن الهلال الأحمر القطري، مساء اليوم الثلاثاء، عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة إثر التصعيد الإسرائيلي الأخير. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T17:33+0000
2022-08-09T17:33+0000
2022-08-09T17:33+0000
قطر
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ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، خصص الهلال الأحمر القطري مبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي ( ما يزيد على 4 ملايين ريال قطري) كاستجابة مبدئية للأزمة الإنسانية التي سببها العدوان (الإسرائيلي). وقال إنه سيتم توفير أهم الاحتياجات الأساسية في الوقت الراهن لصالح 60250 مستفيدا من المدنيين الأشد تضررا. وأوضح أن ذلك سيتم من خلال التحرك السريع لفرقه الميدانية في الجوانب الإنسانية ذات الصلة مثل الغذائية والصحية والمنشآت المائية وترميم مساكن الأسر المتضررة.وأكد الهلال الأحمر القطري أن هذه المساعدات تأتي انطلاقا من الرغبة في تخفيف حدة المصائب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والحرص على تلبية احتياجاته الاجتماعية والإنسانية.يأتي ذلك بعد أقل من يومين من إقرار هدنة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" تم التوصل إليها برعاية مصرية بعد عملية عسكرية إسرائيلية دامت 3 أيام ضد قطاع غزة، قُتل فيها 41 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وجُرح 311 آخرون بحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/رئيس-حزب-إسرائيلي-يدعو-إلى-إعادة-احتلال-قطاع-غزة-وتهجير-الفلسطينيين-منه-1066201787.html
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قطر, أخبار قطاع غزة, العالم العربي
الهلال الأحمر القطري يعلن عن مساعدات إنسانية عاجلة لغزة بقيمة 1.1 مليون دولار
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أعلن الهلال الأحمر القطري، مساء اليوم الثلاثاء، عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة إثر التصعيد الإسرائيلي الأخير.
ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، خصص
الهلال الأحمر القطري مبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي ( ما يزيد على 4 ملايين ريال قطري) كاستجابة مبدئية للأزمة الإنسانية التي سببها العدوان (الإسرائيلي).
وقال إنه سيتم توفير أهم الاحتياجات الأساسية في الوقت الراهن لصالح 60250 مستفيدا من المدنيين الأشد تضررا.
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال التحرك السريع لفرقه الميدانية في الجوانب الإنسانية ذات الصلة مثل الغذائية والصحية والمنشآت المائية وترميم مساكن الأسر المتضررة.
وأكد الهلال الأحمر القطري أن هذه المساعدات تأتي انطلاقا من الرغبة في تخفيف حدة المصائب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والحرص على تلبية احتياجاته الاجتماعية والإنسانية.
يأتي ذلك بعد أقل من يومين من إقرار هدنة بين إسرائيل
وحركة "الجهاد الإسلامي" تم التوصل إليها برعاية مصرية بعد عملية عسكرية إسرائيلية دامت 3 أيام ضد قطاع غزة
، قُتل فيها 41 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وجُرح 311 آخرون بحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.