عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220809/انخفاض-مستويات-المياه-في-أكبر-بحيرة-عذبة-صينية-إلى-أدنى-مستوى-منذ-70-عاما--1066227934.html
انخفاض مستويات المياه في أكبر بحيرة عذبة صينية إلى أدنى مستوى منذ 70 عاما
انخفاض مستويات المياه في أكبر بحيرة عذبة صينية إلى أدنى مستوى منذ 70 عاما
انخفض منسوب المياه في أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 70 عاما. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T17:47+0000
2022-08-09T17:47+0000
مجتمع
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1048444898_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_aef15c8207573f54e13186c32f023183.jpg
وانخفضت مستويات بحيرة "بويانغ" في مقاطعة جيانغشي الشرقية في 6 أغسطس/آب الجاري إلى أدنى مستوى لها في تاريخ الملاحظات المسجلة منذ عام 1951.لكن وبعد الذروة، بدأ منسوب المياه في البحيرة في الانخفاض بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، وفي 6 أغسطس/آب انخفض منسوب المياه في البحيرة إلى 11.99 متر.ذكرت وسائل الإعلام الصينية في وقت سابق أن الصين تخطط لإطلاق مشروع للهندسة المائية بقيمة 2 مليار دولار هذا العام من شأنه أن يبني نظامًا من الأقفال للحفاظ على المياه في البحيرة، وبالتالي حمايتها من الجفاف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1048444898_1:0:1200:899_1920x0_80_0_0_b187f9ec8f8cff0db0224fde5b41066b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, العالم

انخفاض مستويات المياه في أكبر بحيرة عذبة صينية إلى أدنى مستوى منذ 70 عاما

17:47 GMT 09.08.2022
© Photo / Public domain / Charlie fong بحيرة الأزهار الخمسة في وداي وادي جيوتشاي، الصين
بحيرة الأزهار الخمسة في وداي وادي جيوتشاي، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Photo / Public domain / Charlie fong
تابعنا عبرTelegram
انخفض منسوب المياه في أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 70 عاما.
وانخفضت مستويات بحيرة "بويانغ" في مقاطعة جيانغشي الشرقية في 6 أغسطس/آب الجاري إلى أدنى مستوى لها في تاريخ الملاحظات المسجلة منذ عام 1951.

وأكدت مصادر إعلامية صينية أن انخفاض منسوب المياه بدأ في وقت مبكر هذا العام، حيث تم تسجيل أعلى مستوى للمياه في البحيرة هذا العام بتاريخ 23 يونيو/حزيران وبلغ 19.43 متر، وهو أعلى بمقدار2.81 متر عن متوسط ​​الفترة الزمنية المحددة.

لكن وبعد الذروة، بدأ منسوب المياه في البحيرة في الانخفاض بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، وفي 6 أغسطس/آب انخفض منسوب المياه في البحيرة إلى 11.99 متر.

ومنذ 23 يونيو/حزيران، انخفض منسوب المياه في بحيرة "بويانغ" بمقدار 7.44 متر في 44 يومًا، وفي 6 أغسطس/آب، بدأ أول موسم لجفاف البحيرة منذ عام 1951، أي قبل 16 يومًا من الرقم القياسي السابق المسجل في 22 أغسطس/آب عام 2006.

ذكرت وسائل الإعلام الصينية في وقت سابق أن الصين تخطط لإطلاق مشروع للهندسة المائية بقيمة 2 مليار دولار هذا العام من شأنه أن يبني نظامًا من الأقفال للحفاظ على المياه في البحيرة، وبالتالي حمايتها من الجفاف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала