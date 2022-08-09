https://arabic.sputniknews.com/20220809/انخفاض-مستويات-المياه-في-أكبر-بحيرة-عذبة-صينية-إلى-أدنى-مستوى-منذ-70-عاما--1066227934.html
انخفاض مستويات المياه في أكبر بحيرة عذبة صينية إلى أدنى مستوى منذ 70 عاما
انخفاض مستويات المياه في أكبر بحيرة عذبة صينية إلى أدنى مستوى منذ 70 عاما
انخفض منسوب المياه في أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 70 عاما. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T17:47+0000
2022-08-09T17:47+0000
2022-08-09T17:47+0000
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وانخفضت مستويات بحيرة "بويانغ" في مقاطعة جيانغشي الشرقية في 6 أغسطس/آب الجاري إلى أدنى مستوى لها في تاريخ الملاحظات المسجلة منذ عام 1951.لكن وبعد الذروة، بدأ منسوب المياه في البحيرة في الانخفاض بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، وفي 6 أغسطس/آب انخفض منسوب المياه في البحيرة إلى 11.99 متر.ذكرت وسائل الإعلام الصينية في وقت سابق أن الصين تخطط لإطلاق مشروع للهندسة المائية بقيمة 2 مليار دولار هذا العام من شأنه أن يبني نظامًا من الأقفال للحفاظ على المياه في البحيرة، وبالتالي حمايتها من الجفاف.
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مجتمع, العالم
انخفاض مستويات المياه في أكبر بحيرة عذبة صينية إلى أدنى مستوى منذ 70 عاما
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انخفض منسوب المياه في أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 70 عاما.
وانخفضت مستويات بحيرة "بويانغ" في مقاطعة جيانغشي الشرقية في 6 أغسطس/آب الجاري إلى أدنى مستوى لها في تاريخ الملاحظات المسجلة منذ عام 1951.
وأكدت مصادر إعلامية صينية أن انخفاض منسوب المياه بدأ في وقت مبكر هذا العام، حيث تم تسجيل أعلى مستوى للمياه في البحيرة هذا العام بتاريخ 23 يونيو/حزيران وبلغ 19.43 متر، وهو أعلى بمقدار2.81 متر عن متوسط الفترة الزمنية المحددة.
لكن وبعد الذروة، بدأ منسوب المياه في البحيرة في الانخفاض بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، وفي 6 أغسطس/آب انخفض منسوب المياه في البحيرة إلى 11.99 متر.
ومنذ 23 يونيو/حزيران، انخفض منسوب المياه في بحيرة "بويانغ" بمقدار 7.44 متر في 44 يومًا، وفي 6 أغسطس/آب، بدأ أول موسم لجفاف البحيرة منذ عام 1951، أي قبل 16 يومًا من الرقم القياسي السابق المسجل في 22 أغسطس/آب عام 2006.
ذكرت وسائل الإعلام الصينية في وقت سابق أن الصين تخطط لإطلاق مشروع للهندسة المائية بقيمة 2 مليار دولار هذا العام من شأنه أن يبني نظامًا من الأقفال للحفاظ على المياه في البحيرة، وبالتالي حمايتها من الجفاف.