https://arabic.sputniknews.com/20220809/انفجار-هائل-داخل-مصنع-في-الصين-فيديو-1066224971.html
انفجار هائل داخل مصنع في الصين... فيديو
انفجار هائل داخل مصنع في الصين... فيديو
وقع انفجار هائل داخل أحد المصانع بمقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T16:27+0000
2022-08-09T16:27+0000
2022-08-09T16:27+0000
منوعات
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الانفجار وقع داخل مصنع للألومنيوم بمقاطعة سيتشوان.وذكرت الصحيفة أن الانفجار أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، بينما فتحت السلطات الرسمية تحقيقا للتعرف على أسباب الانفجار التي لا تزال غير معروفة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
انفجار هائل داخل مصنع في الصين... فيديو
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وقع انفجار هائل داخل أحد المصانع بمقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الانفجار
وقع داخل مصنع للألومنيوم بمقاطعة سيتشوان.
وذكرت الصحيفة أن الانفجار أدى إلى مقتل شخص
وإصابة آخر، بينما فتحت السلطات الرسمية تحقيقا للتعرف على أسباب الانفجار التي لا تزال غير معروفة.