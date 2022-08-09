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انفجار هائل داخل مصنع في الصين... فيديو
انفجار هائل داخل مصنع في الصين... فيديو
وقع انفجار هائل داخل أحد المصانع بمقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T16:27+0000
2022-08-09T16:27+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الانفجار وقع داخل مصنع للألومنيوم بمقاطعة سيتشوان.وذكرت الصحيفة أن الانفجار أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، بينما فتحت السلطات الرسمية تحقيقا للتعرف على أسباب الانفجار التي لا تزال غير معروفة.
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انفجار هائل داخل مصنع في الصين... فيديو

16:27 GMT 09.08.2022
© Photo / YOUTUBE//TestecoVideo
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وقع انفجار هائل داخل أحد المصانع بمقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الانفجار وقع داخل مصنع للألومنيوم بمقاطعة سيتشوان.
وذكرت الصحيفة أن الانفجار أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، بينما فتحت السلطات الرسمية تحقيقا للتعرف على أسباب الانفجار التي لا تزال غير معروفة.
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