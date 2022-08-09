https://arabic.sputniknews.com/20220809/بايدن-يصارع-بدلته-ونظارته-الشمسية-فيديو-1066184243.html
بايدن يصارع بدلته ونظارته الشمسية.. فيديو
بايدن يصارع بدلته ونظارته الشمسية.. فيديو
واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبات في ترتيب أموره بعد الخروج من طائرته المروحية أثناء قيامه بزيارة عمل لولاية كنتاكي. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T07:16+0000
2022-08-09T07:16+0000
2022-08-09T07:20+0000
مجتمع
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وواجه بايدن صعوبات في ارتداء بدلته بعدما خرج من طائرته المروحية. ويُظهر الفيديو الذي نشرته قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي بايدن وهو يصارع بدلته. ولم يتمكن بايدن من ارتداء بدلته إلا بمساعدة زوجته جيل.ثم اضطر بايدن إلى خوض صراع جديد مع نظارته الشمسية التي أخذت تنزلق من مكانها، فسقطت. وحاول بايدن التقاطها عبثا.وذكرت القناة أن عمر بايدن يبلغ 79 سنة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, نادي الفيديو
بايدن يصارع بدلته ونظارته الشمسية.. فيديو
07:16 GMT 09.08.2022 (تم التحديث: 07:20 GMT 09.08.2022) تابعنا عبر
واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبات في ترتيب أموره بعد الخروج من طائرته المروحية أثناء قيامه بزيارة عمل لولاية كنتاكي.
وواجه بايدن صعوبات في ارتداء بدلته بعدما خرج من طائرته المروحية. ويُظهر الفيديو
الذي نشرته قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي بايدن وهو يصارع بدلته. ولم يتمكن بايدن من ارتداء بدلته إلا بمساعدة زوجته جيل.
ثم اضطر بايدن إلى خوض صراع جديد مع نظارته الشمسية التي أخذت تنزلق من مكانها، فسقطت. وحاول بايدن التقاطها عبثا.
وذكرت القناة أن عمر بايدن يبلغ 79 سنة.