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بايدن يصارع بدلته ونظارته الشمسية.. فيديو
بايدن يصارع بدلته ونظارته الشمسية.. فيديو
واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبات في ترتيب أموره بعد الخروج من طائرته المروحية أثناء قيامه بزيارة عمل لولاية كنتاكي. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T07:16+0000
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مجتمع
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وواجه بايدن صعوبات في ارتداء بدلته بعدما خرج من طائرته المروحية. ويُظهر الفيديو الذي نشرته قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي بايدن وهو يصارع بدلته. ولم يتمكن بايدن من ارتداء بدلته إلا بمساعدة زوجته جيل.ثم اضطر بايدن إلى خوض صراع جديد مع نظارته الشمسية التي أخذت تنزلق من مكانها، فسقطت. وحاول بايدن التقاطها عبثا.وذكرت القناة أن عمر بايدن يبلغ 79 سنة.
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مجتمع, نادي الفيديو

بايدن يصارع بدلته ونظارته الشمسية.. فيديو

07:16 GMT 09.08.2022 (تم التحديث: 07:20 GMT 09.08.2022)
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / POOL
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واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبات في ترتيب أموره بعد الخروج من طائرته المروحية أثناء قيامه بزيارة عمل لولاية كنتاكي.
وواجه بايدن صعوبات في ارتداء بدلته بعدما خرج من طائرته المروحية. ويُظهر الفيديو الذي نشرته قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي بايدن وهو يصارع بدلته. ولم يتمكن بايدن من ارتداء بدلته إلا بمساعدة زوجته جيل.
ثم اضطر بايدن إلى خوض صراع جديد مع نظارته الشمسية التي أخذت تنزلق من مكانها، فسقطت. وحاول بايدن التقاطها عبثا.
وذكرت القناة أن عمر بايدن يبلغ 79 سنة.
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