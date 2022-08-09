https://arabic.sputniknews.com/20220809/بريطانيا-تعلن-حالة-التأهب-من-الدرجة-الصفراء-بسبب-ارتفاع-الحرارة-1066211211.html
بريطانيا تعلن حالة التأهب من "الدرجة الصفراء" بسبب ارتفاع الحرارة
بريطانيا تعلن حالة التأهب من "الدرجة الصفراء" بسبب ارتفاع الحرارة
أعلن خبراء الأرصاد الجوية البريطانيون، اليوم الثلاثاء، إطلاق مستوى "الإنذار الأصفر" بسبب موجة حر جديدة اجتاحت البلاد. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T13:13+0000
2022-08-09T13:13+0000
2022-08-09T13:13+0000
العالم
بريطانيا
إرتفاع الحرارة
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وقالت خدمة الأرصاد الجوية في بيان، إنه تم إصدار "الإنذار الأصفر" في أجزاء من المملكة المتحدة فيما يتعلق بموجة حر جديدة.وأضافت الخدمة في بيانها على "تويتر": "أصدرنا تنبيها من الدرجة الصفراء بسبب درجات الحرارة المرتفعة من الخميس 00:00 إلى الأحد 23:59".وقال التقرير إن الحرارة ستشتد على مدار الأسبوع وستبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت، مع احتمالية تدهور محتمل في الصحة العامة، بالإضافة لعواقب على البنية التحتية.يذكر أن المملكة المتحدة أصدرت عبر هيئة الأرصاد الجوية، الشهر الماضي أول إنذار من الدرجة "الحمراء" بخصوص الحرارة القصوى ما يعني أن ثمة "خطرا على الحياة". وقد تتجاوز الحرارة الأربعين درجة مئوية في جنوب بريطانيا.يشار إلى أن الخطر من الدرجة الصفراء يعتبر المستوى الثاني من ثلاثة حسب التصنيف الحالي لخدمة الأرصاد الجوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/محافظة-عراقية-تعلن-تعطيل-الدوام-الرسمي-في-المؤسسات-الحكومية-بسبب-ارتفاع-درجات-الحرارة-1066094010.html
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العالم, بريطانيا, إرتفاع الحرارة
بريطانيا تعلن حالة التأهب من "الدرجة الصفراء" بسبب ارتفاع الحرارة
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أعلن خبراء الأرصاد الجوية البريطانيون، اليوم الثلاثاء، إطلاق مستوى "الإنذار الأصفر" بسبب موجة حر جديدة اجتاحت البلاد.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية في بيان، إنه تم إصدار "الإنذار الأصفر"
في أجزاء من المملكة المتحدة فيما يتعلق بموجة حر جديدة.
وأضافت الخدمة في بيانها على "تويتر": "أصدرنا تنبيها من الدرجة الصفراء بسبب درجات الحرارة المرتفعة من الخميس 00:00 إلى الأحد 23:59".
وقال التقرير إن الحرارة ستشتد على مدار الأسبوع وستبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت، مع احتمالية تدهور محتمل في الصحة العامة، بالإضافة لعواقب على البنية التحتية.
يذكر أن المملكة المتحدة أصدرت عبر هيئة الأرصاد الجوية
، الشهر الماضي أول إنذار من الدرجة "الحمراء" بخصوص الحرارة القصوى ما يعني أن ثمة "خطرا على الحياة". وقد تتجاوز الحرارة الأربعين درجة مئوية في جنوب بريطانيا.
يشار إلى أن الخطر من الدرجة الصفراء يعتبر المستوى الثاني من ثلاثة حسب التصنيف الحالي لخدمة الأرصاد الجوية.