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https://arabic.sputniknews.com/20220809/بنس-يعرب-عن-قلقه-العميق-من-مداهمة-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-لمنزل-ترامب-1066227237.html
بنس يعرب عن "قلقه العميق" من مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب
بنس يعرب عن "قلقه العميق" من مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب
أعرب نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس عن "قلقه العميق" اليوم الثلاثاء، بشأن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا،... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T17:40+0000
2022-08-09T17:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وكتب بنس على "تويتر": "أشارك ملايين الأمريكيين قلقهم العميق بشأن التفتيش غير المسبوق في المسكن الشخصي للرئيس ترامب. لم يتعرض أي رئيس سابق للولايات المتحدة لمداهمات لمقر إقامته الشخصي في التاريخ الأمريكي".يذكر أن بنس قد اختلف مع ترامب بعد هجوم 6 يناير/ كانون الثاني عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس، ويُعتقد أنه يفكر في الترشح تحت راية الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024.ترامب الذي ألمح إلى أنه قد يرشح نفسه للبيت الأبيض مرة أخرى، قال إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي كانت "تسليح نظام العدالة" من قبل "الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدونني بشدة أن أترشح للرئاسة في عام 2024".وكتب بنس على "تويتر": "بعد سنوات من اكتشاف أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي كانوا يتصرفون بناء على دوافع سياسية خلال إدارتنا، يجب معالجة ظهور الحزبية المستمرة من قبل وزارة العدل".وقال نائب الرئيس السابق: "عمل أمس يقوض ثقة الجمهور في نظامنا للعدالة، ويجب على المدعي العام (ميريك) جارلاند تقديم تقرير كامل للشعب الأمريكي عن سبب اتخاذ هذا الإجراء، وعليه أن يفعل ذلك على الفور".رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم سبب لمداهمة منتجع ترامب "مار إيه لاغو" يوم الاثنين، لكن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية قالت إن عملاء اتحاديين يجرون بحثا مصرحا به من المحكمة فيما يتعلق بسوء التعامل المحتمل مع المستندات السرية بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/بومبيو-يؤكد-أن-مداهمة-منزل-ترامب-أمر-خطير-ومخز-ويستشهد-بهيلاري-كلينتون-1066208370.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

بنس يعرب عن "قلقه العميق" من مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب

17:40 GMT 09.08.2022
© AP Photo / Mark Humphreyنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Mark Humphrey
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أعرب نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس عن "قلقه العميق" اليوم الثلاثاء، بشأن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وقال إنها تنم عن "نزعة حزبية" من قبل وزارة العدل.
وكتب بنس على "تويتر": "أشارك ملايين الأمريكيين قلقهم العميق بشأن التفتيش غير المسبوق في المسكن الشخصي للرئيس ترامب. لم يتعرض أي رئيس سابق للولايات المتحدة لمداهمات لمقر إقامته الشخصي في التاريخ الأمريكي".
يذكر أن بنس قد اختلف مع ترامب بعد هجوم 6 يناير/ كانون الثاني عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس، ويُعتقد أنه يفكر في الترشح تحت راية الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024.
ترامب الذي ألمح إلى أنه قد يرشح نفسه للبيت الأبيض مرة أخرى، قال إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي كانت "تسليح نظام العدالة" من قبل "الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدونني بشدة أن أترشح للرئاسة في عام 2024".
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12:32 GMT
وكتب بنس على "تويتر": "بعد سنوات من اكتشاف أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي كانوا يتصرفون بناء على دوافع سياسية خلال إدارتنا، يجب معالجة ظهور الحزبية المستمرة من قبل وزارة العدل".
وقال نائب الرئيس السابق: "عمل أمس يقوض ثقة الجمهور في نظامنا للعدالة، ويجب على المدعي العام (ميريك) جارلاند تقديم تقرير كامل للشعب الأمريكي عن سبب اتخاذ هذا الإجراء، وعليه أن يفعل ذلك على الفور".
رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم سبب لمداهمة منتجع ترامب "مار إيه لاغو" يوم الاثنين، لكن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية قالت إن عملاء اتحاديين يجرون بحثا مصرحا به من المحكمة فيما يتعلق بسوء التعامل المحتمل مع المستندات السرية بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير 2021.
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