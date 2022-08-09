https://arabic.sputniknews.com/20220809/بنغلاديش-تتفاوض-مع-روسيا-بشأن-توريد-النفط-الروسي-رغم-العقوبات-1066181964.html

بنغلاديش تتفاوض مع روسيا بشأن توريد النفط الروسي رغم العقوبات

بنغلاديش تتفاوض مع روسيا بشأن توريد النفط الروسي رغم العقوبات

قال سفير بنغلاديش لدى روسيا كامرول إحسان، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" إن بنغلاديش تحاول التفاوض مع روسيا بشأن إمدادات النفط الروسي، على الرغم من العقوبات. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T04:46+0000

2022-08-09T04:46+0000

2022-08-09T04:46+0000

روسيا

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101831/52/1018315205_0:149:3001:1837_1920x0_80_0_0_f610367bae2eb9138a263061bac4d8a8.jpg

وأضاف: "الآن نحن نحاول لفت انتباه روسيا إلى أنفسنا. روسيا تساعدنا على بناء محطة للطاقة النووية، وهذا مشروع بقيمة 14 مليار دولار".وتابع: "شركة غازبروم لديها عقد لاستكشاف حقول الغاز في بنغلاديش. نحن نحاول التفاوض على استيراد النفط الروسي. على الرغم من أنني أعرف أن ذلك يندرج تحت العقوبات الأمريكية. لكننا منفتحون على المفاوضات مع روسيا".هذا وتبني شركة "روساتوم" عملاق الطاقة النووية الروسية، محطة "روبور" من مفاعلين من طراز "في في إيه آر-1200" بسعة إجمالية تبلغ 2400 ميغاوات في بنغلاديش، على بعد 160 كيلومتراً من عاصمة بنغلاديش، داكا، وفقا لتصميم روسي.وبدأ بناء أول وحدة طاقة في المحطة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، والوحدة الثانية في 14 تموز/يوليو 2018.وكانت الهيئة التنظيمية للطاقة الذرية في بنغلاديش قد أصدرت بتاريخ 8 تموز/يوليو 2018، ترخيصا لبدء بناء وحدة الطاقة رقم 2. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل وحدة الطاقة الأولى بمحطة الكهرباء النووية "روبور" عام 2023 ووحدة الطاقة الثانية في عام 2024.

https://arabic.sputniknews.com/20220618/أزمة-الطاقة-تدفع-حكومة-بنغلاديش-إلى-إغلاق-المتاجر-والأسواق-بعد-الساعة-8-مساء-1063810385.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, اقتصاد