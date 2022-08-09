https://arabic.sputniknews.com/20220809/بنغلاديش-تتفاوض-مع-روسيا-بشأن-توريد-النفط-الروسي-رغم-العقوبات-1066181964.html
بنغلاديش تتفاوض مع روسيا بشأن توريد النفط الروسي رغم العقوبات
بنغلاديش تتفاوض مع روسيا بشأن توريد النفط الروسي رغم العقوبات
قال سفير بنغلاديش لدى روسيا كامرول إحسان، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" إن بنغلاديش تحاول التفاوض مع روسيا بشأن إمدادات النفط الروسي، على الرغم من العقوبات. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T04:46+0000
2022-08-09T04:46+0000
2022-08-09T04:46+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضاف: "الآن نحن نحاول لفت انتباه روسيا إلى أنفسنا. روسيا تساعدنا على بناء محطة للطاقة النووية، وهذا مشروع بقيمة 14 مليار دولار".وتابع: "شركة غازبروم لديها عقد لاستكشاف حقول الغاز في بنغلاديش. نحن نحاول التفاوض على استيراد النفط الروسي. على الرغم من أنني أعرف أن ذلك يندرج تحت العقوبات الأمريكية. لكننا منفتحون على المفاوضات مع روسيا".هذا وتبني شركة "روساتوم" عملاق الطاقة النووية الروسية، محطة "روبور" من مفاعلين من طراز "في في إيه آر-1200" بسعة إجمالية تبلغ 2400 ميغاوات في بنغلاديش، على بعد 160 كيلومتراً من عاصمة بنغلاديش، داكا، وفقا لتصميم روسي.وبدأ بناء أول وحدة طاقة في المحطة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، والوحدة الثانية في 14 تموز/يوليو 2018.وكانت الهيئة التنظيمية للطاقة الذرية في بنغلاديش قد أصدرت بتاريخ 8 تموز/يوليو 2018، ترخيصا لبدء بناء وحدة الطاقة رقم 2. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل وحدة الطاقة الأولى بمحطة الكهرباء النووية "روبور" عام 2023 ووحدة الطاقة الثانية في عام 2024.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/أزمة-الطاقة-تدفع-حكومة-بنغلاديش-إلى-إغلاق-المتاجر-والأسواق-بعد-الساعة-8-مساء-1063810385.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
بنغلاديش تتفاوض مع روسيا بشأن توريد النفط الروسي رغم العقوبات
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قال سفير بنغلاديش لدى روسيا كامرول إحسان، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" إن بنغلاديش تحاول التفاوض مع روسيا بشأن إمدادات النفط الروسي، على الرغم من العقوبات.
وأضاف: "الآن نحن نحاول لفت انتباه روسيا إلى أنفسنا. روسيا تساعدنا على بناء محطة للطاقة النووية، وهذا مشروع بقيمة 14 مليار دولار".
وتابع: "شركة غازبروم لديها عقد لاستكشاف حقول الغاز في بنغلاديش. نحن نحاول التفاوض على استيراد النفط الروسي. على الرغم من أنني أعرف أن ذلك يندرج تحت العقوبات الأمريكية. لكننا منفتحون على المفاوضات مع روسيا".
هذا وتبني شركة "روساتوم" عملاق الطاقة النووية الروسية، محطة "روبور" من مفاعلين من طراز "في في إيه آر-1200" بسعة إجمالية تبلغ 2400 ميغاوات في بنغلاديش، على بعد 160 كيلومتراً من عاصمة بنغلاديش، داكا، وفقا لتصميم روسي.
وبدأ بناء أول وحدة طاقة في المحطة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، والوحدة الثانية في 14 تموز/يوليو 2018.
وكانت الهيئة التنظيمية للطاقة الذرية في بنغلاديش قد أصدرت بتاريخ 8 تموز/يوليو 2018، ترخيصا لبدء بناء وحدة الطاقة رقم 2. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل وحدة الطاقة الأولى بمحطة الكهرباء النووية "روبور" عام 2023 ووحدة الطاقة الثانية في عام 2024.