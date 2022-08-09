عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220809/تايوان-تطلق-مناورة-مدفعية-بالذخيرة-الحية-لمحاكاة-صد-هجوم-صيني-1066180913.html
تايوان تطلق مناورة مدفعية بالذخيرة الحية لمحاكاة صد هجوم صيني
تايوان تطلق مناورة مدفعية بالذخيرة الحية لمحاكاة صد هجوم صيني
بدأ الجيش التايواني، اليوم الثلاثاء، مناورات بالذخيرة الحية للمدفعية لمحاكاة صد هجوم صيني بعد أيام من التدريبات العسكرية الصينية الضخمة. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T02:02+0000
2022-08-09T02:02+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065884023_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_19135fb1f659596014c86d9a337fc269.jpg
ووقالت وكالة "فرانس برس" أن لو ووي جي المتحدث باسم فيلق الجيش الثامن التايواني أن التدريبات بدأت في محافظة بينجتونج الجنوبية بعد وقت قصير من الساعة 0040 بتوقيت غرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، وأضاف أن التدريبات ستنتهي في حوالي الساعة 0130 بتوقيت غرينتش.وكانت الصين قد أطلقت أكبر مناوراتها الحربية على الإطلاق بشأن التوترات مع تايوان الأسبوع الماضي، في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ عقود.وتعيش تايوان (الصين) حاليا تحت التهديد المستمر بغزو الصين، التي تعتبر جارتها جزءا من أراضيها يجب استعادتها يوما ما، وبالقوة إذا لزم الأمر.وقال الجيش التايواني إن تدريبات تايبي، التي تجري يومي الثلاثاء والخميس، ستشمل نشر مئات الجنود ونحو 40 مدفع هاوتزر، وأضاف أن التدريبات كانت مقررة بالفعل.وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كال، أمس الاثنين، أن واشنطن لا تدعم تحرك تايوان (الصين) نحو الاستقلال عن الصين، وأن سياسة واشنطن في هذا الصدد لم تتغي، وهي دعم الوضع القائم"، على حد زعمه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065884023_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_75f4982c161219181885507c7b8bdb2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

تايوان تطلق مناورة مدفعية بالذخيرة الحية لمحاكاة صد هجوم صيني

02:02 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / SAM YEHتايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية
تايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / SAM YEH
تابعنا عبرTelegram
بدأ الجيش التايواني، اليوم الثلاثاء، مناورات بالذخيرة الحية للمدفعية لمحاكاة صد هجوم صيني بعد أيام من التدريبات العسكرية الصينية الضخمة.
ووقالت وكالة "فرانس برس" أن لو ووي جي المتحدث باسم فيلق الجيش الثامن التايواني أن التدريبات بدأت في محافظة بينجتونج الجنوبية بعد وقت قصير من الساعة 0040 بتوقيت غرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، وأضاف أن التدريبات ستنتهي في حوالي الساعة 0130 بتوقيت غرينتش.
وكانت الصين قد أطلقت أكبر مناوراتها الحربية على الإطلاق بشأن التوترات مع تايوان الأسبوع الماضي، في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ عقود.
وتعيش تايوان (الصين) حاليا تحت التهديد المستمر بغزو الصين، التي تعتبر جارتها جزءا من أراضيها يجب استعادتها يوما ما، وبالقوة إذا لزم الأمر.
وقال الجيش التايواني إن تدريبات تايبي، التي تجري يومي الثلاثاء والخميس، ستشمل نشر مئات الجنود ونحو 40 مدفع هاوتزر، وأضاف أن التدريبات كانت مقررة بالفعل.
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كال، أمس الاثنين، أن واشنطن لا تدعم تحرك تايوان (الصين) نحو الاستقلال عن الصين، وأن سياسة واشنطن في هذا الصدد لم تتغي، وهي دعم الوضع القائم"، على حد زعمه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала