عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220809/ترامب-يعلن-مداهمة-مقر-إقامته-بمنتجع-مار-أيه-لاغو-في-فلوريد-من-قبل-الـإف-بي-آي-1066180554.html
ترامب يعلن مداهمة مقر إقامته بمنتجع "مار أيه لاغو" في فلوريد من قبل الـ"إف بي آي"
ترامب يعلن مداهمة مقر إقامته بمنتجع "مار أيه لاغو" في فلوريد من قبل الـ"إف بي آي"
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن مداهمة مقر إقامته بمنتجع "مار أيه لاغو" في ولاية فلوريدا من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي". 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T00:02+0000
2022-08-09T00:02+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062802812_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_d8d14a81df45c99a5aa5facdab4754ec.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في بيان على موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إن منزله في منتجع مار أي لاغو بولاية فلوريدا "تحت الحصار وتمت مداهمته واحتلاله من قبل مجموعة كبيرة من موظفي الـ "إف بي آي"، مشيرا إلى أنه لم يتم إخطاره مسبقا بعملية التفتيش.ووصف ترامب أعمال مكتب التحقيقات بأنه "ملاحقة مخالفة للقانون، واستخدام منظومة العدل كسلاح، وهجوم من قبل اليساريين المتطرفين من الديمقراطيين الذين لا يرغبون بأن أترشح للرئاسة في 2024 .وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة ترامب، لم تقدم معلومات عن ‏هدايا تلقاها هو ونائبه، مايك بنس، ومسؤوليين آخرين في البيت الأبيض من حكومات أجنبية في عام ‏‏2020.‏وتحقق السلطات الفيدرالية فيما إذا كان مساعدو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب نقلوا بشكل غير صحيح 15 صندوقا من المستندات السرية والهدايا من البيت الأبيض إلى منتجع ترامب "مار أيه لاغو" في فلوريدا.وخلال انتقاله من البيت الأبيض، زعمت تقارير أن مساعدي ترامب قلقون بشأن الهدايا الرسمية الممنوحة له في منصبه، والتي اختلطت عن غير قصد بممتلكاته الشخصية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062802812_0:0:1116:837_1920x0_80_0_0_5b457979d4cf51a039cb10b3a51d56e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

ترامب يعلن مداهمة مقر إقامته بمنتجع "مار أيه لاغو" في فلوريد من قبل الـ"إف بي آي"

00:02 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELLالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELL
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن مداهمة مقر إقامته بمنتجع "مار أيه لاغو" في ولاية فلوريدا من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي".
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في بيان على موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إن منزله في منتجع مار أي لاغو بولاية فلوريدا "تحت الحصار وتمت مداهمته واحتلاله من قبل مجموعة كبيرة من موظفي الـ "إف بي آي"، مشيرا إلى أنه لم يتم إخطاره مسبقا بعملية التفتيش.
ووصف ترامب أعمال مكتب التحقيقات بأنه "ملاحقة مخالفة للقانون، واستخدام منظومة العدل كسلاح، وهجوم من قبل اليساريين المتطرفين من الديمقراطيين الذين لا يرغبون بأن أترشح للرئاسة في 2024 .
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة ترامب، لم تقدم معلومات عن ‏هدايا تلقاها هو ونائبه، مايك بنس، ومسؤوليين آخرين في البيت الأبيض من حكومات أجنبية في عام ‏‏2020.‏
وتحقق السلطات الفيدرالية فيما إذا كان مساعدو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب نقلوا بشكل غير صحيح 15 صندوقا من المستندات السرية والهدايا من البيت الأبيض إلى منتجع ترامب "مار أيه لاغو" في فلوريدا.
وخلال انتقاله من البيت الأبيض، زعمت تقارير أن مساعدي ترامب قلقون بشأن الهدايا الرسمية الممنوحة له في منصبه، والتي اختلطت عن غير قصد بممتلكاته الشخصية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала