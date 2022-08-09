https://arabic.sputniknews.com/20220809/تشكيل-حكومة-ثالثة-في-ليبيا-ما-مصير-باشاغا-والدبيبة-حال-التوافق؟--1066229949.html

تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا… ما مصير "باشاغا" و"الدبيبة" حال التوافق؟

تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا… ما مصير "باشاغا" و"الدبيبة" حال التوافق؟

كشفت مصادر ليبية أن مناقشات تجرى الآن بين بعض الأطراف الليبية بشأن تشكيل حكومة ثالثة، تتولى قيادة المرحلة لحين إجراء الانتخابات، على أن تتنحى حكومتا عبد الحميد... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T19:40+0000

2022-08-09T19:40+0000

2022-08-09T19:40+0000

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وبحسب المصادر فإن كل الخيارات مفتوحة للخروج من الانسداد الحالي، رغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، وإن كان ذلك هو السيناريو الأكثر ترجيحا من قبل العديد من الأطراف.ويبدو أن العديد من الدول تساند هذا السيناريو خاصة في ظل تعقد المشهد وعدم قدرة باشاغا على دخول العاصمة، وتمسك الدبيبة بعدم تسليم السلطة.من ناحيته قال محمد السلاك المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي السابق، إن البيان الخماسي الذي صدر قبل فترة، من حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حمل إشارة واضحة بشأن سلطة تنفيذية جديدة.ولفت إلى أن عملية اختيار حكومة جديدة لن تكون سهلة في ظل تمترس الطرفين، واستناد كلاهما إلى حجج وأسانيد، وأنها تحتاج إلى أكبر قدر من التوافق داخليا وخارجيا.وبشأن ضمان التزام الحكومة الثالثة بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات، أوضح أن هذه الضمانات تعتمد على مدى متانة الاتفاق الذي ستنبثق عنه، وتلافيه للأخطاء السابقة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التوجه حاليا نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها تنفيذ الانتخابات في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى الأمور الضرورية لتسيير الأوضاع هو الخيار الأفضل.ويرى أن تولي أي من الأسماء الموجودة على الساحة السياسية رئاسة الحكومة الجديدة يزيد الوضع تعقيدا بدرجة أكبر.وفي تصريحاته الأخيرة أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، "دعمه المساعي الهادفة إلى توحيد الجيش الليبي".ووجه باشاغا، عبر حسابه الرسمي على تويتر، "التهاني إلى الضباط وضباط الصف والجنود المخلصين للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته، بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي".وتحل اليوم الذكرى الـ82 لتأسيس الجيش الليبي، في التاسع من أغسطس/ آب العام 1940، وذلك في الأراضي المصرية، إبان فترة الحرب العالمية الثانية.وتعيش ليبيا حالة تشرذم منذ العام 2011، حيث قصف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمر المطارات والقواعد، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، التي تسببت في إبقاء المشهد الليبي على حالة الانقسام حتى الآن.

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