https://arabic.sputniknews.com/20220809/حادث-كهربائي-في-منشأة-أمريكية-يوقف-خدمات-غوغل-حول-العالم-ويتسبب-بوقوع-إصابات-1066211694.html
حادث كهربائي في منشأة أمريكية يوقف خدمات "غوغل" حول العالم ويتسبب بوقوع إصابات
حادث كهربائي في منشأة أمريكية يوقف خدمات "غوغل" حول العالم ويتسبب بوقوع إصابات
تسبب "حادث كهربائي" في أحد مراكز البيانات في أمريكا بإصابة العديد من الموظفين بصدمات خطيرة، ومن المحتمل أيضًا أن يكون مرتبطًا بانقطاع خدمات "غوغل" في جميع... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T13:25+0000
2022-08-09T13:25+0000
2022-08-09T13:25+0000
العالم
مجتمع
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وقع الحادث قبل منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي لأمريكا في مركز بيانات شركة "غوغل" في منطقة كاونسيل بلافز بولاية آيوا الأمريكية.وبحسب موقع "computing"، حدثت المشكلة أثناء عمل فنيين متخصصين بالكهرباء في محطة فرعية بالقرب من أبنية مركز البيانات.وفقا لـ"KETV Omaha"، تم نقل ثلاثة جرحى إلى مركز نبراسكا الطبي في حالة خطيرة نتيجة حدوث انفجار.وبدوره، نشر حساب على "تويتر"، بيانات زعم فيها أنه مسح حركة الشرطة وإدارة الإطفاء، نوه من خلالها إلى أن العديد من الأشخاص أصيبوا بحروق.وأضاف المتحدث: "صحة وسلامة جميع العمال هي أولويتنا القصوى، ونحن نعمل عن كثب مع الشركاء والسلطات المحلية لإجراء تحقيق شامل في الوضع وتقديم المساعدة حسب الحاجة".وفي صباح يوم الثلاثاء، حدث انقطاع كبير في عدد من خدمات (غوغل)، بما في ذلك عمليات البحث وغيرها، في جميع أنحاء العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/روسيا-تغرم-غوغل-34-مليون-دولار-لانتهاكها-قوانين-مكافحة-الاحتكار-1065607289.html
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العالم, مجتمع
حادث كهربائي في منشأة أمريكية يوقف خدمات "غوغل" حول العالم ويتسبب بوقوع إصابات
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تسبب "حادث كهربائي" في أحد مراكز البيانات في أمريكا بإصابة العديد من الموظفين بصدمات خطيرة، ومن المحتمل أيضًا أن يكون مرتبطًا بانقطاع خدمات "غوغل" في جميع أنحاء العالم اليوم.
وقع الحادث قبل منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي لأمريكا في مركز بيانات شركة "غوغل" في منطقة كاونسيل بلافز بولاية آيوا الأمريكية.
وبحسب موقع "computing"
، حدثت المشكلة أثناء عمل فنيين متخصصين بالكهرباء في محطة فرعية بالقرب من أبنية مركز البيانات.
وفقا لـ"KETV Omaha"، تم نقل ثلاثة جرحى إلى مركز نبراسكا الطبي في حالة خطيرة نتيجة حدوث انفجار.
وبدوره، نشر حساب على "تويتر"، بيانات زعم فيها أنه مسح حركة الشرطة وإدارة الإطفاء، نوه من خلالها إلى أن العديد من الأشخاص أصيبوا بحروق.
وقال المتحدث باسم شركة "Google": "نحن على علم بحادث كهربائي وقع اليوم في مركز بيانات Google في كاونسيل بلافز بولاية آيوا، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص في الموقع يتلقون العلاج الآن".
وأضاف المتحدث: "صحة وسلامة جميع العمال هي أولويتنا القصوى، ونحن نعمل عن كثب مع الشركاء والسلطات المحلية لإجراء تحقيق شامل في الوضع وتقديم المساعدة حسب الحاجة".
وفقا لبعض التقارير، حدث الانفجار بسبب حدوث شرارة تسببت في انخفاض خدمات (Google) على مستوى العالم.
وفي صباح يوم الثلاثاء، حدث انقطاع كبير في عدد من خدمات (غوغل)، بما في ذلك عمليات البحث وغيرها، في جميع أنحاء العالم.